По информации журналистов Reuters со ссылкой на действующих и бывших украинских чиновников, президент Владимир Зеленский значительно изменился через 2 года после начала масштабной преступной войны РФ против Украины.
Главные тезисы
- За 2 года войны против РФ Владимир Зеленский претерпел радикальные изменения, став более решительным и напряженным лидером.
- Украинский президент выказывает признаки паранойи из-за возможных угроз со стороны России, что влияет на его решения и действия.
- Журналисты отмечают, что Зеленский заметно изменился внешне и в поведении, проявляя более строгий и решительный подход к управлению страной.
- Лидер Украины все больше разочаровывается в западных союзниках, что заставляет его действовать осторожно, чтобы избежать потери поддержки.
- Владимир Зеленский столкнулся с огромной нагрузкой и нестабильным режимом, что отразилось на его физическом и психическом состоянии в ходе конфликта.
Что известно о радикальных изменениях Зеленского с начала войны РФ против Украины
Отмечается, что украинский президент стал нетерпеливым, напряженным и лишенным сна.
Однако на этой неделе Зеленский заявил о желании убить кремлевского диктатора Владимира Путина после атаки преступной армии РФ по детской больнице "Охматдет" в Киеве.
Отмечается, что за время войны Зеленский превратился из чистоплотного новичка в политике в классическом костюме в значительно старшего, задумчивого мужчину в военизированной форме с небритой щетиной и темными кругами под его глазами.
Журналисты издания подчеркивают, что во время интервью президент Украины в значительной степени уклонялся от ответа на вопрос о себе.
По словам украинских чиновников, работавших с Зеленским, он стал более жестким и решительным, менее терпимым к ошибкам и даже склонным к паранойе.
Зеленский приказывает советникам и должностным лицам оставить его в одиночестве, если чувствует их некомпетентность или неготовность.
Многие говорили, что были поражены психической стойкостью Зеленского и его способностью справиться со своей ролью президента Украины, военного главнокомандующего и посредника с миром.
Эксминистр отверг какие-либо предположения о том, что бывший комик с мизерным геополитическим опытом может противостоять могуществу России Владимиру Путину, чьи силы преобладают численностью и вооружением Украины.
Что известно о страхах и разочарованиях Зеленского
Отмечается, что у Зеленского становится все больше паранойи из-за потенциальных попыток России убить его или дестабилизировать высшее руководство страны.
Украинский лидер все больше разочаровывается в западных странах, по словам второго европейского чиновника, который сказал, что ему было бы целесообразно "действовать осторожно" во избежание отчуждения крайне необходимых союзников.
Сам Зеленский уклонился от вопросов о том, как он действовал как лидер Украины в исключительных обстоятельствах.
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