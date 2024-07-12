По информации журналистов Reuters со ссылкой на действующих и бывших украинских чиновников, президент Владимир Зеленский значительно изменился через 2 года после начала масштабной преступной войны РФ против Украины.

Что известно о радикальных изменениях Зеленского с начала войны РФ против Украины

Отмечается, что украинский президент стал нетерпеливым, напряженным и лишенным сна.

Все, что я хотел пять лет назад – это очень либеральная страна с либеральной экономикой, – цитируют авторы материала заявление Зеленского в мае на пятую годовщину своей инаугурации. Поделиться

Однако на этой неделе Зеленский заявил о желании убить кремлевского диктатора Владимира Путина после атаки преступной армии РФ по детской больнице "Охматдет" в Киеве.

Владимир Зеленский

Отмечается, что за время войны Зеленский превратился из чистоплотного новичка в политике в классическом костюме в значительно старшего, задумчивого мужчину в военизированной форме с небритой щетиной и темными кругами под его глазами.

Журналисты издания подчеркивают, что во время интервью президент Украины в значительной степени уклонялся от ответа на вопрос о себе.

По словам украинских чиновников, работавших с Зеленским, он стал более жестким и решительным, менее терпимым к ошибкам и даже склонным к паранойе.

Это бессонный режим. Это повседневная жизнь президента – нестабильный сон. Это консультации ночью и обращение в парламенты, сенаты... независимо от времени. Он находится в режиме стресса 24 часа в сутки, семь дней в неделю – это бесконечный марафон, – объясняет бывший глава Минобороны Украины Алексей Резников. Поделиться

Зеленский приказывает советникам и должностным лицам оставить его в одиночестве, если чувствует их некомпетентность или неготовность.

Если он увидит, что люди не подготовлены или противоречат друг другу, он скажет: "Убирайтесь отсюда. У меня нет на это времени", - рассказывает один из представителей Офиса президента. Поделиться

Многие говорили, что были поражены психической стойкостью Зеленского и его способностью справиться со своей ролью президента Украины, военного главнокомандующего и посредника с миром.

Его память – это огромная сила. Он держит в уме большой объем информации, он очень быстро улавливает детали и нюансы. Этот дар ускорил его быстрое овладение английским языком – я за этим наблюдал, – отмечает Алексей Резников. Поделиться

Эксминистр отверг какие-либо предположения о том, что бывший комик с мизерным геополитическим опытом может противостоять могуществу России Владимиру Путину, чьи силы преобладают численностью и вооружением Украины.

Что известно о страхах и разочарованиях Зеленского

Отмечается, что у Зеленского становится все больше паранойи из-за потенциальных попыток России убить его или дестабилизировать высшее руководство страны.

Конечно, он изменился за последние пять лет. Он стал взрослее, как человек, на которого ложится невероятная нагрузка. Он спит несколько часов. Это огромное давление – это видно, – говорит друг президента Андрей Шайкан. Поделиться

Украинский лидер все больше разочаровывается в западных странах, по словам второго европейского чиновника, который сказал, что ему было бы целесообразно "действовать осторожно" во избежание отчуждения крайне необходимых союзников.

Сам Зеленский уклонился от вопросов о том, как он действовал как лидер Украины в исключительных обстоятельствах.