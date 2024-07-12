За інформацією журналістів Reuters із посиланням на чинних та колишніх українських посадовців, президент Володимир Зеленський значно змінився за 2 роки після початку масштабної злочинної війни РФ проти України.
Головні тези:
- Володимир Зеленський значно змінився за 2 роки після початку війни РФ проти України, стаючи нетерплячим, напруженим та рішучим лідером.
- Під час конфлікту Зеленський перетворився з охайного новачка в політиці в класичному костюмі на старшого чоловіка у воєнній формі з неголеною щетиною.
- Президент наказує радникам залишати його на самоті, якщо він відчуває їхню некомпетентність, демонструючи свою рішучість та вимогливість.
- Багато опитаних вражені психічною стійкістю Зеленського та його здатністю впоратися з роллю президента та головнокомандувача.
- Зеленський дедалі більше розчаровується в західних країнах, підвищуючи свою обережність щодо уникнення відчуження союзників.
Що відомо про радикальні зміни Зеленського від початку війни РФ проти України
Зазначається, що український президент став нетерплячим, напруженим та позбавленим сну.
Однак цього тижня Зеленський заявив про бажання вбити кремлівського диктатора Володимира Путіна після атаки злочинної армії РФ по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві.
Зазначається, що за час війни Зеленський перетворився з охайного новичка у політиці в класичному костюмі у значно старшого, задумливого чоловіка у воєнізованій формі з неголеною щетиною та темними колами під його очима.
Журналісти видання підкреслюють, що під час інтерв’ю президент України значною мірою ухилявся від відповіді на питання стосовно себе.
За словами українських посадовців, які працювали із Зеленським, він став більш жорстким та рішучим, менш терпимим до помилок і навіть схильним до параної.
Зазначається, що Зеленський наказує радникам та посадовцям залишити його на самоті, якщо відчуває їхню некомпетентність або неготовність.
Багато опитаних говорили, що були вражені психічною стійкістю Зеленського та його здатністю впоратися зі своєю роллю президента України, військового головнокомандувача та посередника зі світом.
Ексміністр відкинув будь-які припущення про те, що колишній комік із мізерним геополітичним досвідом може протистояти могутності Росії Володимира Путіна, чиї сили переважають чисельністю та озброєнням України.
Що відомо про страхи та розчарування Зеленського
Зазначається, що у Зеленського стає все більше параної через потенційні спроби Росії вбити його, або дестабілізувати вище керівництво країни.
Український лідер дедалі більше розчаровується в західних країнах, за словами другого європейського чиновника, який сказав, що йому було б доцільно "діяти обережно", щоб уникнути відчуження вкрай необхідних союзників.
Сам Зеленський ухилився від запитань про те, як він діяв як лідер України за виняткових обставин.
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