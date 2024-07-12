За інформацією журналістів Reuters із посиланням на чинних та колишніх українських посадовців, президент Володимир Зеленський значно змінився за 2 роки після початку масштабної злочинної війни РФ проти України.

Що відомо про радикальні зміни Зеленського від початку війни РФ проти України

Зазначається, що український президент став нетерплячим, напруженим та позбавленим сну.

Все, що я хотів п’ять років тому, - це дуже ліберальна країна з ліберальною економікою, - цитують автори матеріалу заяву Зеленського у травні на п’яту річницю своєї інавгурації. Поширити

Однак цього тижня Зеленський заявив про бажання вбити кремлівського диктатора Володимира Путіна після атаки злочинної армії РФ по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві.

Володимир Зеленський

Зазначається, що за час війни Зеленський перетворився з охайного новичка у політиці в класичному костюмі у значно старшого, задумливого чоловіка у воєнізованій формі з неголеною щетиною та темними колами під його очима.

Журналісти видання підкреслюють, що під час інтерв’ю президент України значною мірою ухилявся від відповіді на питання стосовно себе.

За словами українських посадовців, які працювали із Зеленським, він став більш жорстким та рішучим, менш терпимим до помилок і навіть схильним до параної.

Це безсонний режим. Це повсякденне життя президента - нестабільний сон. Це консультації вночі і звернення до парламентів, сенатів... незалежно від часу. Він перебуває в режимі стресу 24 години на добу, сім днів на тиждень - це нескінченний марафон, - пояснює колишній глава Міноборони України Олексій Резніков. Поширити

Зазначається, що Зеленський наказує радникам та посадовцям залишити його на самоті, якщо відчуває їхню некомпетентність або неготовність.

Якщо він побачить, що люди не підготовлені або суперечать один одному, він скаже: "Забирайтеся звідси. У мене немає на це часу, - розповідає один з представників Офісу президента. Поширити

Багато опитаних говорили, що були вражені психічною стійкістю Зеленського та його здатністю впоратися зі своєю роллю президента України, військового головнокомандувача та посередника зі світом.

Його пам'ять - це величезна сила. Він тримає в голові великий обсяг інформації, він дуже швидко вловлює деталі і нюанси. Цей дар прискорив його швидке оволодіння англійською мовою - я за цим спостерігав, - зазначає Олексій Резніков. Поширити

Ексміністр відкинув будь-які припущення про те, що колишній комік із мізерним геополітичним досвідом може протистояти могутності Росії Володимира Путіна, чиї сили переважають чисельністю та озброєнням України.

Що відомо про страхи та розчарування Зеленського

Зазначається, що у Зеленського стає все більше параної через потенційні спроби Росії вбити його, або дестабілізувати вище керівництво країни.

Звичайно, він змінився за останні п’ять років. Він став дорослішим, як людина, на яку лягає неймовірне навантаження. Він спить кілька годин. Цей величезний тиск - це видно, - каже друг президента Андрій Шайкан. Поширити

Український лідер дедалі більше розчаровується в західних країнах, за словами другого європейського чиновника, який сказав, що йому було б доцільно "діяти обережно", щоб уникнути відчуження вкрай необхідних союзників.

Сам Зеленський ухилився від запитань про те, як він діяв як лідер України за виняткових обставин.