Шмыгаль представил своих заместителей в Министерстве обороны
Категория
Украина
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Шмыгаль представил своих заместителей в Министерстве обороны

Денис Шмыгаль
Шмыгаль
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Министр обороны Денис Шмигаль объявил имена и фамилии своих шестерых заместителей. Ими стали Иван Гаврилюк, Сергей Боев, Анна Гвоздяр, Владимир Заверуха, Юрий Мироненко и Оксана Ферчук.

Главные тезисы

  • Шестеро заместителей министра обороны Украины были представлены Денисом Шмигалем, каждый из них имеет значительный опыт в области логистики, европейской интеграции, оборонного производства и цифровой трансформации.
  • Среди заместителей министра обороны есть генералы и эксперты, перешедшие из различных отраслей, что способствует разностороннему подходу к военной деятельности.

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Шмигаль кратко рассказал о своих новых заместителях и объяснил, кто и чем будет заниматься. Большинство из них уже занимали те или иные должности в Министерстве обороны, а некоторые пришли из Министерства стратегической промышленности, или из Министерства цифровой трансформации.

  • Генерал-лейтенант Иван Гаврилюк — первый заместитель министра обороны. Был советником командующего Сил логистики Вооруженных сил Украины, занимал должности заместителя и Первого заместителя главы МОУ. Имеет огромный опыт в области построения логистики.

  • Сергей Боев — заместитель министра обороны. Был советником и заместителем министра обороны по вопросам европейской интеграции, с мая 2025 года — был первым заместителем министра.

  • Анна Гвоздяр — заместитель министра обороны. Ранее работала заместителем министра по стратегическим отраслям промышленности Украины. Эксперт в области оборонного производства, инноваций и масштабирования ОПК.

  • Полковник Владимир Заверуха — заместитель министра обороны. Имеет большой опыт работы в оборонном секторе, занимался вопросами военно-технической политики, развития вооружения и военной техники.

  • Майор Юрий Мироненко — заместитель министра обороны. Обладает опытом руководства большими холдингами и опытом в сфере дроновых технологий. Участник обороны Киева, экскомандир подразделения БПЛА Государственной службы специальной связи и защиты информации. Эксочельщик Госспецсвязи в 2023-2024 годах. В последнее время возглавлял Центр инноваций и развития оборонных технологий МОУ.

  • Оксана Ферчук — заместитель министра обороны вопросов цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации. Бывшая советница министра обороны работала в сфере цифровизации. Она координировала внедрение медицинской информационной системы (МИС ВСУ) в Командовании Медицинских Сил. До начала войны была топ-менеджером известных украинских компаний.

Напомним, что 21 июля Кабинет министров присоединил Минстратегпром к Минобороне. Это создаст единое пространство оборонного управления и усилит координацию и взаимодействие всех его элементов.

В этот же день президент Украины Владимир Зеленский представил нового министра обороны Дениса Шмыгаля и озвучил приоритеты работы Минобороны.

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