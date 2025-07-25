Шмигаль представив своїх заступників у Міністерстві оборони
Категорія
Україна
Дата публікації

Шмигаль представив своїх заступників у Міністерстві оборони

Денис Шмигаль
Шмигаль

Міністр оборони Денис Шмигаль оголосив імена та прізвища своїх шести заступників. Ними стали Іван Гаврилюк, Сергій Боєв, Анна Гвоздяр, Володимир Заверуха, Юрій Мироненко та Оксана Ферчук.

Головні тези:

  • Денис Шмигаль представив шістьох своїх заступників у Міністерстві оборони, серед яких генерали та експерти із різних галузей.
  • Заступники міністра мають значний досвід у сферах вибудови логістики, європейської інтеграції, оборонного виробництва та цифрової трансформації.

Уряд призначив 6 заступників міністра оборони України

Шмигаль коротко розповів про своїх нових заступників та пояснив, хто й чим буде займатися. Більшість з них вже займала ті, або інші посади у Міністерстві оборони, а дехто прийшов з Міністерства стратегічної промисловості, або з Міністерства цифрової трансформації.

  • Генерал-лейтенант Іван Гаврилюк — перший заступник міністра оборони. Був радником командувача Сил логістики Збройних сил України, вже обіймав посади заступника та Першого заступника голови МОУ. Має величезний досвід у сфері вибудови логістики.

  • Сергій Боєв — заступник міністра оборони. Був радником та заступником міністра оборони з питань європейської інтеграції, з травня 2025 — був Першим заступником міністра. Має значний досвід роботи у сферах економіки, стратегічного планування, промисловості та безпеки.

  • Анна Гвоздяр — заступник міністра оборони. Раніше працювала заступницею міністра з питань стратегічних галузей промисловості України. Експерт у сфері оборонного виробництва, інновацій та масштабування ОПК.

  • Полковник Володимир Заверуха — заступник міністра оборони. Має великий досвід роботи в оборонному секторі, опікувався питаннями військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки. Раніше був першим заступником міністра стратегічної промисловості.

  • Майор Юрій Мироненко — заступник міністра оборони. Має досвід керівництва великими холдингами та досвід у сфері дронових технологій. Учасник оборони Києва, екскомандир підрозділу БПЛА Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації. Ексочільник Держспецзв'язку в 2023-2024 роках. Останнім часом очолював Центр інновацій та розвитку оборонних технологій МОУ.

  • Оксана Ферчук — заступник міністра оборони питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. Колишня радниця міністра оборони, працювала у сфері цифровізації. Вона координувала впровадження медичної інформаційної системи (МІС ЗСУ) в Командуванні Медичних Сил. До початку війни була топменеджером відомих українських компаній.

Нагадаємо, що 21 липня Кабінет міністрів приєднав Мінстратегпром до Міноборони. Це створить єдиний простір оборонного управління та посилить координацію і взаємодію усіх його елементів.

У той же день президент України Володимир Зеленський представив нового міністра оборони Дениса Шмигаля та озвучив пріоритети роботи Міноборони.

Більше по темі

Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Міноборони допустило до використання "Антидроновий пістоль"
Міноборони України
Антидроновий пістоль
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
У Міноборони обіцяють важливі новини про українську балістику
Міноборони України
Питання створення української балістики - поза чергою
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Міноборони показало нові мобільні комплекси обслуговування винищувачів F-16 — фото
Міноборони України
комплекси

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?