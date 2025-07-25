Шмигаль представив своїх заступників у Міністерстві оборони

Міністр оборони Денис Шмигаль оголосив імена та прізвища своїх шести заступників. Ними стали Іван Гаврилюк, Сергій Боєв, Анна Гвоздяр, Володимир Заверуха, Юрій Мироненко та Оксана Ферчук.

Уряд призначив 6 заступників міністра оборони України

Шмигаль коротко розповів про своїх нових заступників та пояснив, хто й чим буде займатися. Більшість з них вже займала ті, або інші посади у Міністерстві оборони, а дехто прийшов з Міністерства стратегічної промисловості, або з Міністерства цифрової трансформації.

Генерал-лейтенант Іван Гаврилюк — перший заступник міністра оборони. Був радником командувача Сил логістики Збройних сил України, вже обіймав посади заступника та Першого заступника голови МОУ. Має величезний досвід у сфері вибудови логістики.

Сергій Боєв — заступник міністра оборони. Був радником та заступником міністра оборони з питань європейської інтеграції, з травня 2025 — був Першим заступником міністра. Має значний досвід роботи у сферах економіки, стратегічного планування, промисловості та безпеки.

Анна Гвоздяр — заступник міністра оборони. Раніше працювала заступницею міністра з питань стратегічних галузей промисловості України. Експерт у сфері оборонного виробництва, інновацій та масштабування ОПК.

Полковник Володимир Заверуха — заступник міністра оборони. Має великий досвід роботи в оборонному секторі, опікувався питаннями військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки. Раніше був першим заступником міністра стратегічної промисловості.

Майор Юрій Мироненко — заступник міністра оборони. Має досвід керівництва великими холдингами та досвід у сфері дронових технологій. Учасник оборони Києва, екскомандир підрозділу БПЛА Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації. Ексочільник Держспецзв'язку в 2023-2024 роках. Останнім часом очолював Центр інновацій та розвитку оборонних технологій МОУ.

Оксана Ферчук — заступник міністра оборони питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. Колишня радниця міністра оборони, працювала у сфері цифровізації. Вона координувала впровадження медичної інформаційної системи (МІС ЗСУ) в Командуванні Медичних Сил. До початку війни була топменеджером відомих українських компаній.

Нагадаємо, що 21 липня Кабінет міністрів приєднав Мінстратегпром до Міноборони. Це створить єдиний простір оборонного управління та посилить координацію і взаємодію усіх його елементів.