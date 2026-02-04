Шмыгаль предупредил о возможности ухудшения графиков отключения света

Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль сообщил, что графики отключения электроэнергии в ближайшее время могут стать еще более жестокими.

Шмыгаль заявил о критической ситуации в энергетике Украины

После заседания Штаба Шмыгаль говорит, что ситуация в энергетике остается очень сложной.

К сожалению, есть риск, что графики отключений могут ухудшаться. Это связано с последним ударом и тем, что дефицит поколения в энергосистеме все еще остается значительным. При этом россияне готовятся к новым атакам по энергетике в ближайшую неделю. Денис Шмыгаль Министр энергетики Украины

Восстановительные работы продолжаются по всем регионам. В Киеве работают более 230 бригад. Также уже присоединили 40 ремонтных бригад «Нефтегаза». Но местные власти должны дать людям четкое понимание, где в какие сроки будет восстановлено теплоснабжение.

В домах, где возобновление теплоснабжения в ближайшей перспективе невозможно, электричество должно быть не менее 18 часов в сутки. Поделиться

Усиливаем работу со всеми партнерами по получению энергетического оборудования. Уже более 30 стран оказывают поддержку, чтобы Украина прошла эту зиму.

Шмыгаль поблагодарил всех, кто помогает, и энергетики за титаническую работу.