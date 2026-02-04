Шмыгаль предупредил о возможности ухудшения графиков отключения света

Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль сообщил, что графики отключения электроэнергии в ближайшее время могут стать еще более жестокими.
Главные тезисы
- Денис Шмыгаль сообщил о возможном ухудшении графиков отключения электроэнергии в Украине из-за критической ситуации на энергетическом рынке.
- Необходимость увеличения количества отключений электроэнергии связана с дефицитом поколения в энергосистеме.
Шмыгаль заявил о критической ситуации в энергетике Украины
После заседания Штаба Шмыгаль говорит, что ситуация в энергетике остается очень сложной.
Восстановительные работы продолжаются по всем регионам. В Киеве работают более 230 бригад. Также уже присоединили 40 ремонтных бригад «Нефтегаза». Но местные власти должны дать людям четкое понимание, где в какие сроки будет восстановлено теплоснабжение.
Усиливаем работу со всеми партнерами по получению энергетического оборудования. Уже более 30 стран оказывают поддержку, чтобы Украина прошла эту зиму.
Шмыгаль поблагодарил всех, кто помогает, и энергетики за титаническую работу.
