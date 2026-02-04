Кулеба показал иностранным партнерам уничтоженную атаками России Дарницкую ТЭЦ — видео

Российские оккупанты в ночь на 3 февраля запустили 5 баллистических ракет по Дарницкой ТЭЦ. В результате атаки станция почти полностью уничтожена. Сегодня более 60 послов и представителей иностранных государств и международных организаций увидели разрушение этой ТЭЦ в Киеве.
Главные тезисы
- Российские оккупанты запустили 5 баллистических ракет по Дарницкой ТЭЦ, практически уничтожив станцию.
- Алексей Кулеба выразил необходимость немедленного восстановления разрушенной ТЭЦ.
- Использование баллистических ракет со шрапнелью усугубило ситуацию, повредив множество теплотрасс.
Россия уничтожила Дарницкую ТЭЦ
Об этом журналистам заявил вице-премьер по восстановлению Украины Алексей Кулеба.
По словам вице-премьера, ситуацию усложняет то, что российские оккупанты использовали баллистические ракеты со шрапнелью. Многие теплотрассы пострадали именно из-за этого.
Он уточнил, что всего с начала отопительного сезона по Дарницкой ТЭЦ прилетело более 20 ракет.
Он добавил, что ремонтные бригады делают все для того, чтобы станция дала еще хотя бы немного тепла киевлянам. Согласно актуальным данным, она обслуживала часть Днепровского и Дарницкого районов.
У нас есть два дня, чтобы понять, когда и в какой мере мы сможем возобновить работу этой станции. И после этого можно будет делать прогнозы (о восстановлении тепла — ред.). На сегодняшний день это сделать трудно.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-