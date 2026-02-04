Кулеба показал иностранным партнерам уничтоженную атаками России Дарницкую ТЭЦ — видео

Российские оккупанты в ночь на 3 февраля запустили 5 баллистических ракет по Дарницкой ТЭЦ. В результате атаки станция почти полностью уничтожена. Сегодня более 60 послов и представителей иностранных государств и международных организаций увидели разрушение этой ТЭЦ в Киеве.

Россия уничтожила Дарницкую ТЭЦ

Об этом журналистам заявил вице-премьер по восстановлению Украины Алексей Кулеба.

Враг направил сюда пять баллистических ракет. Направил четко в единственное, что здесь оставалось функционирующим: оборудование, ориентированное на подачу тепла населению. Это было сделано в самую холодную ночь. Это привело к тому, что сегодня станция почти полностью уничтожена. Алексей Кулеба Вицепремьер по восстановлению Украины

По словам вице-премьера, ситуацию усложняет то, что российские оккупанты использовали баллистические ракеты со шрапнелью. Многие теплотрассы пострадали именно из-за этого.

Он уточнил, что всего с начала отопительного сезона по Дарницкой ТЭЦ прилетело более 20 ракет.

Возобновление станции началось сразу же после того, как дали отбой тревоги. Сначала сюда вошли ГСЧС, сейчас здесь работает аварийная бригада. Поделиться

Он добавил, что ремонтные бригады делают все для того, чтобы станция дала еще хотя бы немного тепла киевлянам. Согласно актуальным данным, она обслуживала часть Днепровского и Дарницкого районов.