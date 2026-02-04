Кулеба показал иностранным партнерам уничтоженную атаками России Дарницкую ТЭЦ — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Кулеба показал иностранным партнерам уничтоженную атаками России Дарницкую ТЭЦ — видео

ТЭЦ
Read in English
Читати українською
Источник:  РБК Украина

Российские оккупанты в ночь на 3 февраля запустили 5 баллистических ракет по Дарницкой ТЭЦ. В результате атаки станция почти полностью уничтожена. Сегодня более 60 послов и представителей иностранных государств и международных организаций увидели разрушение этой ТЭЦ в Киеве.

Главные тезисы

  • Российские оккупанты запустили 5 баллистических ракет по Дарницкой ТЭЦ, практически уничтожив станцию.
  • Алексей Кулеба выразил необходимость немедленного восстановления разрушенной ТЭЦ.
  • Использование баллистических ракет со шрапнелью усугубило ситуацию, повредив множество теплотрасс.

Россия уничтожила Дарницкую ТЭЦ

Об этом журналистам заявил вице-премьер по восстановлению Украины Алексей Кулеба.

Враг направил сюда пять баллистических ракет. Направил четко в единственное, что здесь оставалось функционирующим: оборудование, ориентированное на подачу тепла населению. Это было сделано в самую холодную ночь. Это привело к тому, что сегодня станция почти полностью уничтожена.

Алексей Кулеба

Алексей Кулеба

Вицепремьер по восстановлению Украины

По словам вице-премьера, ситуацию усложняет то, что российские оккупанты использовали баллистические ракеты со шрапнелью. Многие теплотрассы пострадали именно из-за этого.

Он уточнил, что всего с начала отопительного сезона по Дарницкой ТЭЦ прилетело более 20 ракет.

Возобновление станции началось сразу же после того, как дали отбой тревоги. Сначала сюда вошли ГСЧС, сейчас здесь работает аварийная бригада.

Он добавил, что ремонтные бригады делают все для того, чтобы станция дала еще хотя бы немного тепла киевлянам. Согласно актуальным данным, она обслуживала часть Днепровского и Дарницкого районов.

У нас есть два дня, чтобы понять, когда и в какой мере мы сможем возобновить работу этой станции. И после этого можно будет делать прогнозы (о восстановлении тепла — ред.). На сегодняшний день это сделать трудно.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия атаковала ТЭЦ в пригороде Харькова — есть погибший и более 10 раненых
Игорь Терехов
Харьков
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия атаковала шахедами газовую инфраструктуру и ТЭЦ — Нафтогаз
огонь
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Корректировал удары по ТЭЦ — правоохранители задержали в Киеве агента спецслужб России и Беларуси
СБУ
агент

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?