Кулеба показав іноземним партнерам знищену атаками Росії Дарницьку ТЕЦ — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Кулеба показав іноземним партнерам знищену атаками Росії Дарницьку ТЕЦ — відео

Дарницька ТЕЦ
Read in English
Джерело:  РБК Україна

Російські окупанти у ніч на 3 лютого запустили 5 балістичних ракет по Дарницькій ТЕЦ. Унаслідок атаки станцію майже повністю знищено. Сьогодні понад 60 послів та представників іноземних держав і міжнародних організацій побачили руйнування цієї ТЕЦ у Києві.

Головні тези:

  • Російські окупанти запустили 5 балістичних ракет по Дарницькій ТЕЦ, майже повністю знищивши станцію.
  • Олексій Кулеба показав зруйновану ТЕЦ і наголосив на необхідності негайного відновлення.

Росія знищила Дарницьку ТЕЦ

Про це журналістам заявив віцепрем'єр з відновлення України Олексій Кулеба.

Ворог направив сюди п'ять балістичних ракет. Направив чітко в єдине, що тут залишалося функціонуючим: обладнання, орієнтоване на подачу тепла населенню. Це було зроблено в найхолоднішу ніч. Це призвело до того, що сьогодні станція майже повністю знищена.

Олексій Кулеба

Олексій Кулеба

Віцепрем'єр з відновлення України

За словами віцепрем'єра, ситуацію ускладнює те, що російські окупанти використовували балістичні ракети зі шрапнеллю. Багато теплотрас постраждало саме через це.

Він уточнив, що загалом від початку опалювального сезону по Дарницькій ТЕЦ прилетіло понад 20 ракет.

Відновлення станції почалося відразу ж після того, як дали відбій тривоги. Спочатку сюди увійшли ДСНС, зараз тут працює аварійна бригада.

Він додав, що наразі ремонтні бригади роблять усе для того, щоб станція дала ще хоча б трохи тепла киянам. Згідно з актуальними даними, вона обслуговувала частину Дніпровського та Дарницького районів.

У нас є два дні, щоб зрозуміти, коли і якою мірою ми зможемо відновити роботу цієї станції. І після цього можна буде робити прогнози (про відновлення тепла — ред.). На сьогодні це зробити важко.

Поширити

Як вам таке?

