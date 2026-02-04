Кулеба показав іноземним партнерам знищену атаками Росії Дарницьку ТЕЦ — відео

Російські окупанти у ніч на 3 лютого запустили 5 балістичних ракет по Дарницькій ТЕЦ. Унаслідок атаки станцію майже повністю знищено. Сьогодні понад 60 послів та представників іноземних держав і міжнародних організацій побачили руйнування цієї ТЕЦ у Києві.
Головні тези:
- Російські окупанти запустили 5 балістичних ракет по Дарницькій ТЕЦ, майже повністю знищивши станцію.
- Олексій Кулеба показав зруйновану ТЕЦ і наголосив на необхідності негайного відновлення.
Росія знищила Дарницьку ТЕЦ
Про це журналістам заявив віцепрем'єр з відновлення України Олексій Кулеба.
За словами віцепрем'єра, ситуацію ускладнює те, що російські окупанти використовували балістичні ракети зі шрапнеллю. Багато теплотрас постраждало саме через це.
Він уточнив, що загалом від початку опалювального сезону по Дарницькій ТЕЦ прилетіло понад 20 ракет.
Він додав, що наразі ремонтні бригади роблять усе для того, щоб станція дала ще хоча б трохи тепла киянам. Згідно з актуальними даними, вона обслуговувала частину Дніпровського та Дарницького районів.
У нас є два дні, щоб зрозуміти, коли і якою мірою ми зможемо відновити роботу цієї станції. І після цього можна буде робити прогнози (про відновлення тепла — ред.). На сьогодні це зробити важко.
