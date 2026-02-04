Кулеба показав іноземним партнерам знищену атаками Росії Дарницьку ТЕЦ — відео

Російські окупанти у ніч на 3 лютого запустили 5 балістичних ракет по Дарницькій ТЕЦ. Унаслідок атаки станцію майже повністю знищено. Сьогодні понад 60 послів та представників іноземних держав і міжнародних організацій побачили руйнування цієї ТЕЦ у Києві.

Росія знищила Дарницьку ТЕЦ

Про це журналістам заявив віцепрем'єр з відновлення України Олексій Кулеба.

Ворог направив сюди п'ять балістичних ракет. Направив чітко в єдине, що тут залишалося функціонуючим: обладнання, орієнтоване на подачу тепла населенню. Це було зроблено в найхолоднішу ніч. Це призвело до того, що сьогодні станція майже повністю знищена. Олексій Кулеба Віцепрем'єр з відновлення України

За словами віцепрем'єра, ситуацію ускладнює те, що російські окупанти використовували балістичні ракети зі шрапнеллю. Багато теплотрас постраждало саме через це.

Він уточнив, що загалом від початку опалювального сезону по Дарницькій ТЕЦ прилетіло понад 20 ракет.

Відновлення станції почалося відразу ж після того, як дали відбій тривоги. Спочатку сюди увійшли ДСНС, зараз тут працює аварійна бригада. Поширити

Він додав, що наразі ремонтні бригади роблять усе для того, щоб станція дала ще хоча б трохи тепла киянам. Згідно з актуальними даними, вона обслуговувала частину Дніпровського та Дарницького районів.