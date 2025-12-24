Росія атакувала ТЕЦ у передмісті Харкова — є загиблий і понад 10 поранених

Ворог завдав серії прицільних ударів по ТЕЦ у найближчому передмісті Харкова. Це призвело до суттєвого падіння напруги в місті, що безпосередньо позначилося на теплопостачанні та роботі міського транспорту. На жаль, одна людина загинула. Є поранені.