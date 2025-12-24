Росія атакувала ТЕЦ у передмісті Харкова — є загиблий і понад 10 поранених
Росія атакувала ТЕЦ у передмісті Харкова — є загиблий і понад 10 поранених

Ігор Терехов
Харків
Унаслідок удару Росії вранці 24 грудня по теплоелектростанції у Харківському районі загинула людина, 13 поранених.

Головні тези:

  • Росія завдала серії прицільних ударів по ТЕЦ у найближчому передмісті Харкова.
  • Внаслідок атаки загинула одна людина, 13 осіб поранено.

Росія завдала ударів по ТЕЦ у передмісті Харкова: є жертви

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

Ворог завдав серії прицільних ударів по ТЕЦ у найближчому передмісті Харкова. Це призвело до суттєвого падіння напруги в місті, що безпосередньо позначилося на теплопостачанні та роботі міського транспорту. На жаль, одна людина загинула. Є поранені.

Ігор Терехов

Ігор Терехов

Міський голова Харкова

Начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що одна людина загинула внаслідок ракетних ударів по передмістю Харкова. Ще 11 людей отримали поранення різного ступеня важкості.

Постраждалі госпіталізовані, всім надається висококваліфікована медична допомога, додав начальник ОВА.

Пізніше кількість поранених збільшилася.

Станом на зараз загалом відомо про 13 поранених і одного загиблого. Усіх постраждалих госпіталізували.

Зараз усі профільні служби проводять дефектування та визначають реальний масштаб руйнувань. Транспортники вже працюють над стабілізацією ситуації. Рух метрополітеном відновлений. Введені графіки аварійних відключень від "Харківобленерго". Прошу вас поставитися до ситуації з розумінням. Важливо довіряти фахівцям, які виконують свою роботу в надзвичайно складних умовах, — додав Терехов.

