Росія атакувала ТЕЦ у передмісті Харкова — є загиблий і понад 10 поранених

Унаслідок удару Росії вранці 24 грудня по теплоелектростанції у Харківському районі загинула людина, 13 поранених.
Головні тези:
- Росія завдала серії прицільних ударів по ТЕЦ у найближчому передмісті Харкова.
- Внаслідок атаки загинула одна людина, 13 осіб поранено.
Росія завдала ударів по ТЕЦ у передмісті Харкова: є жертви
Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.
Начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що одна людина загинула внаслідок ракетних ударів по передмістю Харкова. Ще 11 людей отримали поранення різного ступеня важкості.
Постраждалі госпіталізовані, всім надається висококваліфікована медична допомога, додав начальник ОВА.
Пізніше кількість поранених збільшилася.
Зараз усі профільні служби проводять дефектування та визначають реальний масштаб руйнувань. Транспортники вже працюють над стабілізацією ситуації. Рух метрополітеном відновлений. Введені графіки аварійних відключень від "Харківобленерго". Прошу вас поставитися до ситуації з розумінням. Важливо довіряти фахівцям, які виконують свою роботу в надзвичайно складних умовах, — додав Терехов.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-