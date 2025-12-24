Россия атаковала ТЭЦ в пригороде Харькова — есть погибший и более 10 раненых

В результате удара России утром 24 декабря по теплоэлектростанции в Харьковском районе погиб человек, 13 раненых.
Россия нанесла удары по ТЭЦ в пригороде Харькова: есть жертвы
Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.
Начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что один человек погиб в результате ракетных ударов по пригороду Харькова. Еще 11 человек получили ранения разной степени тяжести.
Пострадавшие госпитализированы, всем оказывается высококвалифицированная медицинская помощь, добавил начальник ОВД.
Позже количество раненых увеличилось.
Сейчас все профильные службы производят дефектирование и определяют реальный масштаб разрушений. Транспортники уже трудятся над стабилизацией ситуации. Движение метрополитеном восстановлено. Введены графики аварийных отключений от "Харьковоблэнерго". Прошу вас отнестись к ситуации с пониманием. Важно доверять специалистам, выполняющим свою работу в сложнейших условиях, — добавил Терехов.
