Россия атаковала ТЭЦ в пригороде Харькова — есть погибший и более 10 раненых
Категория
Украина
Дата публикации

Россия атаковала ТЭЦ в пригороде Харькова — есть погибший и более 10 раненых

Игорь Терехов
Харьков
Читати українською

В результате удара России утром 24 декабря по теплоэлектростанции в Харьковском районе погиб человек, 13 раненых.

Главные тезисы

  • Россия нанесла серию прицельных ударов по ТЭЦ в ближайшем пригороде Харькова.
  • В результате атаки погиб один человек, 13 человек ранены.

Россия нанесла удары по ТЭЦ в пригороде Харькова: есть жертвы

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

Враг нанес серию прицельных ударов по ТЭЦ в ближайшем пригороде Харькова. Это привело к существенному падению напряжения в городе, что отразилось на теплоснабжении и работе городского транспорта. К сожалению, один человек погиб. Есть раненые.

Игорь Терехов

Игорь Терехов

Городской голова Харькова

Начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что один человек погиб в результате ракетных ударов по пригороду Харькова. Еще 11 человек получили ранения разной степени тяжести.

Пострадавшие госпитализированы, всем оказывается высококвалифицированная медицинская помощь, добавил начальник ОВД.

Позже количество раненых увеличилось.

По состоянию на данный момент в общей сложности известно о 13 раненых и одном погибшем. Все пострадавшие госпитализированы.

Сейчас все профильные службы производят дефектирование и определяют реальный масштаб разрушений. Транспортники уже трудятся над стабилизацией ситуации. Движение метрополитеном восстановлено. Введены графики аварийных отключений от "Харьковоблэнерго". Прошу вас отнестись к ситуации с пониманием. Важно доверять специалистам, выполняющим свою работу в сложнейших условиях, — добавил Терехов.

