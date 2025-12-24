Россия атаковала ТЭЦ в пригороде Харькова — есть погибший и более 10 раненых

В результате удара России утром 24 декабря по теплоэлектростанции в Харьковском районе погиб человек, 13 раненых.

Россия нанесла удары по ТЭЦ в пригороде Харькова: есть жертвы

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

Враг нанес серию прицельных ударов по ТЭЦ в ближайшем пригороде Харькова. Это привело к существенному падению напряжения в городе, что отразилось на теплоснабжении и работе городского транспорта. К сожалению, один человек погиб. Есть раненые. Игорь Терехов Городской голова Харькова

Начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что один человек погиб в результате ракетных ударов по пригороду Харькова. Еще 11 человек получили ранения разной степени тяжести.

Пострадавшие госпитализированы, всем оказывается высококвалифицированная медицинская помощь, добавил начальник ОВД.

Позже количество раненых увеличилось.

По состоянию на данный момент в общей сложности известно о 13 раненых и одном погибшем. Все пострадавшие госпитализированы. Поделиться