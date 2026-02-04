Шмигаль попередив про можливість погіршення графіків відключення світла
Категорія
Економіка
Дата публікації

Шмигаль попередив про можливість погіршення графіків відключення світла

Денис Шмигаль
Шмигаль

Міністр енергетики України Денис Шмигаль повідомив, що графіки відключення електроенергії найближчим часом можуть стати ще жорстокішими.

Головні тези:

  • Денис Шмигаль попередив про можливе погіршення графіків відключення світла в Україні.
  • Складна ситуація на енергетичному ринку може спричинити збільшення кількості відключень електроенергії.

Шмигаль заявив про критичну ситуацію в енергетиці України

Після засідання Штабу Шмигаль каже, що ситуація в енергетиці залишається дуже складною.

На жаль, є ризик, що графіки відключень можуть погіршуватися. Це пов'язано з останнім ударом і тим, що дефіцит генерації в енергосистемі все ще залишається значним. При цьому росіяни готуються до нових атак по енергетиці в найближчий тиждень.

Денис Шмигаль

Денис Шмигаль

Міністр енергетики України

Відновлювальні роботи продовжуються в усіх регіонах. У Києві працюють більш ніж 230 бригад. Також вже долучили 40 ремонтних бригад «Нафтогазу». Але місцева влада повинна дати людям чітке розуміння, де в які терміни буде відновлено теплопостачання.

У будинках, де відновлення теплопостачання в найближчій перспективі неможливо, електрика має бути щонайменше 18 годин на добу.

Посилюємо роботу з усіма партнерами щодо отримання енергетичного обладнання. Вже понад 30 країн надають підтримку, аби Україна пройшла цю зиму.

Шмигаль подякував всім, хто допомагає, та енергетикам за титанічну роботу.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія атакувала ТЕЦ у передмісті Харкова — є загиблий і понад 10 поранених
Ігор Терехов
Харків
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія атакувала шахедами газову інфраструктуру та ТЕЦ — Нафтогаз
пожежа
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Кулеба показав іноземним партнерам знищену атаками Росії Дарницьку ТЕЦ — відео
Дарницька ТЕЦ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?