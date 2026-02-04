Шмигаль попередив про можливість погіршення графіків відключення світла

Міністр енергетики України Денис Шмигаль повідомив, що графіки відключення електроенергії найближчим часом можуть стати ще жорстокішими.

Шмигаль заявив про критичну ситуацію в енергетиці України

Після засідання Штабу Шмигаль каже, що ситуація в енергетиці залишається дуже складною.

На жаль, є ризик, що графіки відключень можуть погіршуватися. Це пов'язано з останнім ударом і тим, що дефіцит генерації в енергосистемі все ще залишається значним. При цьому росіяни готуються до нових атак по енергетиці в найближчий тиждень. Денис Шмигаль Міністр енергетики України

Відновлювальні роботи продовжуються в усіх регіонах. У Києві працюють більш ніж 230 бригад. Також вже долучили 40 ремонтних бригад «Нафтогазу». Але місцева влада повинна дати людям чітке розуміння, де в які терміни буде відновлено теплопостачання.

У будинках, де відновлення теплопостачання в найближчій перспективі неможливо, електрика має бути щонайменше 18 годин на добу.

Посилюємо роботу з усіма партнерами щодо отримання енергетичного обладнання. Вже понад 30 країн надають підтримку, аби Україна пройшла цю зиму.

Шмигаль подякував всім, хто допомагає, та енергетикам за титанічну роботу.