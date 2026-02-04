Шмигаль попередив про можливість погіршення графіків відключення світла

Міністр енергетики України Денис Шмигаль повідомив, що графіки відключення електроенергії найближчим часом можуть стати ще жорстокішими.
Головні тези:
- Денис Шмигаль попередив про можливе погіршення графіків відключення світла в Україні.
- Складна ситуація на енергетичному ринку може спричинити збільшення кількості відключень електроенергії.
Шмигаль заявив про критичну ситуацію в енергетиці України
Після засідання Штабу Шмигаль каже, що ситуація в енергетиці залишається дуже складною.
Відновлювальні роботи продовжуються в усіх регіонах. У Києві працюють більш ніж 230 бригад. Також вже долучили 40 ремонтних бригад «Нафтогазу». Але місцева влада повинна дати людям чітке розуміння, де в які терміни буде відновлено теплопостачання.
Посилюємо роботу з усіма партнерами щодо отримання енергетичного обладнання. Вже понад 30 країн надають підтримку, аби Україна пройшла цю зиму.
Шмигаль подякував всім, хто допомагає, та енергетикам за титанічну роботу.
