Шмыгаль раскрыл детали соглашения о недрах между Украиной и США
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Экономика
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Шмыгаль раскрыл детали соглашения о недрах между Украиной и США

Шмыгаль раскрыл детали соглашения о недрах между Украиной и США
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Источник:  Европейская правда

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в проекте соглашения о недрах с США согласовывают последние детали и его могут подписать в ближайшие сутки.

Главные тезисы

  • Шмыгаль ответил, что сейчас Украина "дорабатывает окончательную деталь с нашими американскими коллегами".
  • Премьер отметил, что это будет "равноправное хорошее международное соглашение о совместных инвестициях в развитие и восстановление Украины".

Новые детали соглашения о недрах между Украиной и США

Об этом Шмыгаль заявил в эфире телемарафона "Единые новости" днем 30 апреля.

Премьера попросили прокомментировать слухи в СМИ о том, что соглашение о недрах может быть подписано в ближайшее время.

Шмыгаль ответил, что сейчас Украина "дорабатывает окончательные детали с нашими американскими коллегами", и что первый вице-премьер Украины Юлия Свириденко уже вылетела в США.

Он отметил, что это будет "равноправное хорошее международное соглашение о совместных инвестициях в развитие и восстановление Украины".

Как только будут доработаны все окончательные детали, в ближайшее время, я надеюсь, в ближайшие сутки, соглашение будет подписано. И, соответственно, мы получим первый шаг.

Денис Шмыгаль

Денис Шмыгаль

Премьер-министр Украины

Шмыгаль заявил, что принципиальные моменты все согласованы, правительство обработало текст соглашения.

Фактически к настоящему времени согласования основных министерств уже собраны, поэтому правительство технически готово в любой момент, как только будет окончательная информация от наших коллег из Вашингтона, утвердить данное соглашение и мы будем готовы к его подписанию.

Премьер детализировал, что после этого должны быть подписаны еще два "технических" соглашения — о создании Инвестиционного фонда и его финансировании.

Напомним, 17 апреля Украина и США подписали меморандум о намерениях по "завершению официального соглашения об экономическом партнерстве и инвестиционном фонде восстановления".

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