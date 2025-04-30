Шмыгаль раскрыл детали соглашения о недрах между Украиной и США

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в проекте соглашения о недрах с США согласовывают последние детали и его могут подписать в ближайшие сутки.
Главные тезисы
- Шмыгаль ответил, что сейчас Украина "дорабатывает окончательную деталь с нашими американскими коллегами".
- Премьер отметил, что это будет "равноправное хорошее международное соглашение о совместных инвестициях в развитие и восстановление Украины".
Новые детали соглашения о недрах между Украиной и США
Об этом Шмыгаль заявил в эфире телемарафона "Единые новости" днем 30 апреля.
Премьера попросили прокомментировать слухи в СМИ о том, что соглашение о недрах может быть подписано в ближайшее время.
Шмыгаль ответил, что сейчас Украина "дорабатывает окончательные детали с нашими американскими коллегами", и что первый вице-премьер Украины Юлия Свириденко уже вылетела в США.
Он отметил, что это будет "равноправное хорошее международное соглашение о совместных инвестициях в развитие и восстановление Украины".
Шмыгаль заявил, что принципиальные моменты все согласованы, правительство обработало текст соглашения.
Премьер детализировал, что после этого должны быть подписаны еще два "технических" соглашения — о создании Инвестиционного фонда и его финансировании.
Напомним, 17 апреля Украина и США подписали меморандум о намерениях по "завершению официального соглашения об экономическом партнерстве и инвестиционном фонде восстановления".
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-