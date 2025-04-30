Шмигаль розкрив деталі угоди про надра між Україною та США

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що в проєкті угоди про надра із США узгоджують останні деталі і її можуть підписати найближчої доби.
Головні тези:
- Шмигаль відповів, що зараз Україна "допрацьовує остаточні деталі з нашими американськими колегами".
- Прем'єр зазначив, що це буде "рівноправна гарна міжнародна угода про спільні інвестиції в розвиток та відновлення України".
Нові деталі угоди про надра між Україною та США
Про це Шмигаль заявив в ефірі телемарафону "Єдині новини" вдень 30 квітня.
Прем’єра попросили прокоментувати чутки у медіа про те, що угода про надра може бути підписана найближчим часом.
Шмигаль відповів, що зараз Україна "допрацьовує остаточні деталі з нашими американськими колегами", і що перша віцепрем’єрка України Юлія Свириденко вже вилетіла до США.
Він зазначив, що це буде "рівноправна гарна міжнародна угода про спільні інвестиції в розвиток та відновлення України".
Шмигаль заявив, що принципові моменти всі узгоджені, уряд опрацював текст угоди.
Прем’єр деталізував, що після того мають бути підписані ще дві "технічні" угоди — про створення Інвестиційного фонду та його фінансування.
Нагадаємо, 17 квітня Україна і США підписали меморандум про наміри щодо "завершення офіційної угоди про економічне партнерство та інвестиційний фонд відбудови".
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