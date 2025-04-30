Шмигаль розкрив деталі угоди про надра між Україною та США

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що в проєкті угоди про надра із США узгоджують останні деталі і її можуть підписати найближчої доби.

Нові деталі угоди про надра між Україною та США

Про це Шмигаль заявив в ефірі телемарафону "Єдині новини" вдень 30 квітня.

Прем’єра попросили прокоментувати чутки у медіа про те, що угода про надра може бути підписана найближчим часом.

Шмигаль відповів, що зараз Україна "допрацьовує остаточні деталі з нашими американськими колегами", і що перша віцепрем’єрка України Юлія Свириденко вже вилетіла до США.

Він зазначив, що це буде "рівноправна гарна міжнародна угода про спільні інвестиції в розвиток та відновлення України".

Як тільки будуть доопрацьовані всі остаточні деталі, найближчим часом, я сподіваюсь, протягом найближчої доби, угода буде підписана. І, відповідно, ми отримаємо перший крок. Денис Шмигаль Прем’єр-міністр України

Шмигаль заявив, що принципові моменти всі узгоджені, уряд опрацював текст угоди.

Фактично на цей час погодження основних міністерств уже зібрані, тому уряд технічно готовий у будь-який момент, як тільки буде остаточна інформація від наших колег із Вашингтона, затвердити дану угоду і ми будемо готові до її підписання. Поширити

Прем’єр деталізував, що після того мають бути підписані ще дві "технічні" угоди — про створення Інвестиційного фонду та його фінансування.