Социологи узнали мнение украинцев о новом законе о мобилизации

Среди украинцев нет выраженного отношения к закону об усовершенствовании мобилизации, в то же время среди опрошенных социологами больше тех, кто его не поддерживает.
Главные тезисы
- 34% украинцев поддерживают новые нормы мобилизации, что отражает понимание потребности совершенствования процедур рекрутинга и собственных страхов.
- Для части украинцев несогласие с новым законом о мобилизации не обязательно свидетельствует об отношении к мобилизации или военной службе, а может быть обусловлено лишь некоторыми аспектами закона.
- Закон о мобилизации 2024 года предусматривает базовую военную службу на срок 5 месяцев в мирное время и 3 месяца в военное.
- Закон также предусматривает обновление персональных данных украинцев в специальных центрах в течение 60 дней со дня вступления закона в силу.
34% украинцев поддерживают новые нормы мобилизации
По данным социологического исследования КМИС, это следствие понимания, что страна нуждается в совершенствовании процедур рекрутинга, собственных страхов и обеспокоенностей, а также того, что сам Закон охватывает различные сферы.
Да, респондентов просили выразить согласие или несогласие с утверждением "Я поддерживаю новый закон о мобилизации".
34% респондентов согласились (скорее или полностью) с таким утверждением. В то же время 20% скорее не согласились, а 32% совсем не согласились (и еще 14% не ответили на вопросы).
В КМИС отметили, что несогласие с утверждением не тождественно тому, что люди выступают против (и тем более не являются свидетельством отношения к потребности самой мобилизации или необходимости давать отпор врагу).
Безусловно, часть из тех, кто не согласен, именно противники. В то же время, еще часть может не соглашаться только с отдельными составляющими Закона или иметь сдержанное, нейтральное отношение.
Закон о мобилизации 2024 года: Минобороны опубликовало главные изменения
Министерство обороны Украины опубликовало инфографику с основными положениями закона о мобилизации, который вступит в силу 18 мая 2024 года.
Основные нормы закона:
Остается право на демобилизацию людей с инвалидностью, а также демобилизацию в связи с освобождением из плена.
Все призывники, военнообязанные и резервисты через 60 дней со дня вступления закона в силу, должны явиться в ТЦК, в ЦНАП или воспользоваться электронным кабинетом для уточнения данных.
Вместо срочной службы – базовая военная служба сроком 5 (в мирное время) и 3 (в военное время) месяцев.
Вводится базовая общевойсковая подготовка. С 2025 года она станет элементом обучения в учебных заведениях, будет проводиться в вузах всех форм собственности.
Консульские услуги за границей. В течение 60 дней необходимо обновить персональные данные в ТЦК. Сделать это можно будет дистанционно по электронной почте, по телефону или через е-кабинет.
Ограничение права вождения для уклоняющихся от военной службы.
Ограниченно пригодные должны пройти ВЛК. Для них установится статус "пригодный" или "непригодный".
Больше по теме
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-