Социологи узнали мнение украинцев о новом законе о мобилизации

Среди украинцев нет выраженного отношения к закону об усовершенствовании мобилизации, в то же время среди опрошенных социологами больше тех, кто его не поддерживает.

34% украинцев поддерживают новые нормы мобилизации

По данным социологического исследования КМИС, это следствие понимания, что страна нуждается в совершенствовании процедур рекрутинга, собственных страхов и обеспокоенностей, а также того, что сам Закон охватывает различные сферы.

Да, респондентов просили выразить согласие или несогласие с утверждением "Я поддерживаю новый закон о мобилизации".

34% респондентов согласились (скорее или полностью) с таким утверждением. В то же время 20% скорее не согласились, а 32% совсем не согласились (и еще 14% не ответили на вопросы).

В КМИС отметили, что несогласие с утверждением не тождественно тому, что люди выступают против (и тем более не являются свидетельством отношения к потребности самой мобилизации или необходимости давать отпор врагу).

Безусловно, часть из тех, кто не согласен, именно противники. В то же время, еще часть может не соглашаться только с отдельными составляющими Закона или иметь сдержанное, нейтральное отношение.

Закон о мобилизации 2024 года: Минобороны опубликовало главные изменения

Министерство обороны Украины опубликовало инфографику с основными положениями закона о мобилизации, который вступит в силу 18 мая 2024 года.

Основные нормы закона: