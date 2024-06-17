Соціологи дізналися думку українців щодо нового закону про мобілізацію

Серед українців немає вираженого ставлення до закону про вдосконалення мобілізації, водночас серед опитаних соціологами більше тих, хто його не підтримує.
Головні тези:
- 34% українців підтримують нові норми мобілізації, що є відображенням розуміння потреби вдосконалення процедур рекрутингу та власних страхів.
- Для частини українців незгода з новим законом про мобілізацію не обов'язково свідчить про ставлення до потреби мобілізації чи військової служби, а може бути обумовлена лише деякими аспектами закону.
- Закон про мобілізацію 2024 передбачає базову військову службу на термін 5 місяців у мирний час та 3 місяці у воєнний.
- Закон також передбачає оновлення персональних даних українців у спеціальних центрах протягом 60 днів з дня набрання чинності закону.
34% українців підтримують нові норми мобілізації
За даними соціологічного дослідження КМІС, це є наслідком розуміння, що країна потребує вдосконалення процедур рекрутингу, власних страхів та стурбованостей, а також того, що сам Закон охоплює різні сфери.
Так, респондентів просили висловити згоду чи незгоду з твердженням "Я підтримую новий закон про мобілізацію".
34% респондентів погодилися (скоріше або повністю) з таким твердженням. Водночас 20% скоріше не погодилися, а 32% зовсім не погодилися (і ще 14% не відповіли на запитання).
У КМІС зазначили, що незгода з твердженням не є тотожною тому, що люди виступають проти (і тим більше не є свідченням ставлення до потреби самої мобілізації чи потреби давати відсіч ворогу).
Безумовно, частина з тих, хто не згоден, є саме противниками. Водночас ще частина може не погоджуватися лише з окремими складовими Закону або мати стримане, нейтральне ставлення.
Закон про мобілізацію 2024: Міноборони опублікувало головні зміни
Міністерство оборони України опублікувало інфографіку з основними положеннями закону про мобілізацію, який набуде чинності 18 травня 2024 року.
Основні норми закону:
Залишається право на демобілізацію людей з інвалідністю, а також демобілізація у зв’язку зі звільненням з полону.
Усі призовники, військовозобов’язані та резервісти через 60 днів з дня набрання чинності законом, мають з’явитись до ТЦК, у ЦНАП або скористатися електронним кабінетом аби уточнити дані.
Замість строкової служби — базова військова служба терміном 5 (у мирний час) та 3 (у воєнний час) місяців.
Запроваджується базова загальновійськова підготовка. З 2025 року вона стане елементом навчання у навчальних закладах, проводитиметься у вишах усіх форм власності.
Консульські послуги за кордоном. Протягом 60 днів необхідно оновити персональні дані в ТЦК. Зробити це можна буде дистанційно електронною поштою, телефоном або через е-кабінет.
Обмеження права керування авто для ухилянтів від військової служби.
Обмежено придатні також мають пройти ВЛК. Для них встановиться статус "придатний" або "не придатний".
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