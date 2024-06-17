Соціологи дізналися думку українців щодо нового закону про мобілізацію
Категорія
Україна
Дата публікації

Соціологи дізналися думку українців щодо нового закону про мобілізацію

Мобілізація
Джерело:  КМІС

Серед українців немає вираженого ставлення до закону про вдосконалення мобілізації, водночас серед опитаних соціологами більше тих, хто його не підтримує.

Головні тези:

  • 34% українців підтримують нові норми мобілізації, що є відображенням розуміння потреби вдосконалення процедур рекрутингу та власних страхів.
  • Для частини українців незгода з новим законом про мобілізацію не обов'язково свідчить про ставлення до потреби мобілізації чи військової служби, а може бути обумовлена лише деякими аспектами закону.
  • Закон про мобілізацію 2024 передбачає базову військову службу на термін 5 місяців у мирний час та 3 місяці у воєнний.
  • Закон також передбачає оновлення персональних даних українців у спеціальних центрах протягом 60 днів з дня набрання чинності закону.

34% українців підтримують нові норми мобілізації

За даними соціологічного дослідження КМІС, це є наслідком розуміння, що країна потребує вдосконалення процедур рекрутингу, власних страхів та стурбованостей, а також того, що сам Закон охоплює різні сфери.

Так, респондентів просили висловити згоду чи незгоду з твердженням "Я підтримую новий закон про мобілізацію".

34% респондентів погодилися (скоріше або повністю) з таким твердженням. Водночас 20% скоріше не погодилися, а 32% зовсім не погодилися (і ще 14% не відповіли на запитання).

У КМІС зазначили, що незгода з твердженням не є тотожною тому, що люди виступають проти (і тим більше не є свідченням ставлення до потреби самої мобілізації чи потреби давати відсіч ворогу).

Безумовно, частина з тих, хто не згоден, є саме противниками. Водночас ще частина може не погоджуватися лише з окремими складовими Закону або мати стримане, нейтральне ставлення.

Закон про мобілізацію 2024: Міноборони опублікувало головні зміни

Міністерство оборони України опублікувало інфографіку з основними положеннями закону про мобілізацію, який набуде чинності 18 травня 2024 року.

Основні норми закону:

  • Залишається право на демобілізацію людей з інвалідністю, а також демобілізація у зв’язку зі звільненням з полону.

  • Усі призовники, військовозобов’язані та резервісти через 60 днів з дня набрання чинності законом, мають з’явитись до ТЦК, у ЦНАП або скористатися електронним кабінетом аби уточнити дані.

  • Замість строкової служби — базова військова служба терміном 5 (у мирний час) та 3 (у воєнний час) місяців.

  • Запроваджується базова загальновійськова підготовка. З 2025 року вона стане елементом навчання у навчальних закладах, проводитиметься у вишах усіх форм власності.

  • Консульські послуги за кордоном. Протягом 60 днів необхідно оновити персональні дані в ТЦК. Зробити це можна буде дистанційно електронною поштою, телефоном або через е-кабінет.

  • Обмеження права керування авто для ухилянтів від військової служби.

  • Обмежено придатні також мають пройти ВЛК. Для них встановиться статус "придатний" або "не придатний".

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