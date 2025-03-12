Соглашение о надрах. Зеленский объявил финальное решение

12 марта глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что Украина готова к подписанию рамочного соглашения с США о редкоземельных металлах. С таким заявлением он выступил во время общения с журналистами по итогам переговоров в Саудовской Аравии.
Главные тезисы
- Зеленский и Трамп продемонстрировали готовность к совместной работе по соглашению.
- Это будет способствовать укреплению сотрудничества между Украиной и США и отразится на стабильности и развитии отрасли добычи ресурсов.
Украина подпишет соглашение о надрах
По словам главы государства, Украина готова к подписанию рамочного соглашения и расценивает это как первый шаг.
Что важно понимать, по итогам переговоров в Саудовской Аравии 11 марта Киев и Вашингтон наконец пришли к соглашению касательно добычи критических минеральных ресурсов Украины.
Именно из-за срыва подписания документа произошло ухудшение отношений между странами, из-за чего Дональд Трамп заблокировал военную помощь для Украины и обмен разведданными.
Во время недавней речи в Конгрессе на прошлой неделе президент США подчеркнул, что ценит готовность президента Украины подписать соглашение о добыче полезных ископаемых и сесть за стол переговоров под его руководством.
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