Соглашение о надрах. Зеленский объявил финальное решение

12 марта глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что Украина готова к подписанию рамочного соглашения с США о редкоземельных металлах. С таким заявлением он выступил во время общения с журналистами по итогам переговоров в Саудовской Аравии.

Украина подпишет соглашение о надрах

По словам главы государства, Украина готова к подписанию рамочного соглашения и расценивает это как первый шаг.

Мы всегда об этом говорили. Честно говоря, я думал, что мы это подпишем раньше. Не о чем говорить. Никаких секретов за кулисами нет. Мы готовы. Владимир Зеленский Президент Украины

Что важно понимать, по итогам переговоров в Саудовской Аравии 11 марта Киев и Вашингтон наконец пришли к соглашению касательно добычи критических минеральных ресурсов Украины.

Именно из-за срыва подписания документа произошло ухудшение отношений между странами, из-за чего Дональд Трамп заблокировал военную помощь для Украины и обмен разведданными.

Во время недавней речи в Конгрессе на прошлой неделе президент США подчеркнул, что ценит готовность президента Украины подписать соглашение о добыче полезных ископаемых и сесть за стол переговоров под его руководством.