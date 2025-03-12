Угода про надра. Зеленський оголосив фінальне рішення

12 березня глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що Україна готова до підписання рамкової угоди зі США про рідкісноземельні метали. З такою заявою він виступив під час спілкування із журналістами щодо підсумків перемовин у Саудівській Аравії.

Україна підпише угоду про надра

За словами глави держави, Україна готова до підписання рамкової угоди та розцінює це як перший крок.

Ми завжди про це говорили. Чесно кажучи, я думав, що ми це підпишемо раніше. Нема про що говорити. Ніяких секретів за лаштунками немає. Ми готові. Володимир Зеленський Президент України

Що важливо розуміти, за підсумками перемовин у Саудівській Аравії 11 березня Київ та Вашингтон нарешті дійшли згоди щодо угоди про розробку критичних мінеральних ресурсів України.

Саме через зрив підписання документу відбулося погіршення відносин між країни, через що Дональд Трамп заблокував військову допомогу для України та обмін розвідданими.

Під час нещодавньої промови в Конгресі минулого тижня президент США наголосив, що цінує готовність президента України підписати угоду щодо видобутку корисних копалин і сісти за стіл переговорів під його керівництвом.