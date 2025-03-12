Україна та США обговорили територіальні поступки для завершення війни

Очільник Держдепу США Марко Рубіо офіційно підтвердив, що під час переговорів з Україною у Саудівській Аравії були розмови про територіальні поступки.
Головні тези:
- Очільник Держдепу США відзначив важливість достатнього стримувального фактора для захисту України від потенційних атак Росії.
- Команда Дональда Трампа очікує позитивної відповіді від Кремля та закликає до припинення бойових дій.
Рубіо розкрив додаткові подробиці переговорів
За словами шефа американської дипломатії, переговори в Джидді стосувалися того, "як буде виглядати переговорний процес".
Окрім того, у центрі уваги також було питання територіальних поступок.
Однак Марко Рубіо не пояснив журналістам, про які саме поступки йдеться і хто повинен буде на них погодитися.
Також очільник Держдепу США офіційно підтвердив, що вже 12 березня Штати "будуть контактувати з росіянами".
Як зазначив американський дипломат, команда Дональда Трампа розраховує отримати позитивну відповідь від Кремля, а також "наполегливо закликає росіян припинити всі військові дії".
Окрім того, шеф американської дипломатії нагадав про те, що Україна потребує достатнього стримувального фактора, щоб захиститися від потенційних атак Росії.
За словами Рубіо, лідери Європи також "повинні бути залучені в цю справу".
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