Украина и США обсудили территориальные уступки для завершения войны

Глава Госдепа США Марк Рубио официально подтвердил, что во время переговоров с Украиной в Саудовской Аравии были разговоры о территориальных уступках.
Главные тезисы
- Глава Госдепа США отметил важность достаточного сдерживающего фактора для защиты Украины от потенциальных атак России.
- Команда Дональда Трампа ожидает положительного ответа от Кремля и призывает к прекращению боевых действий.
Рубио раскрыл дополнительные подробности переговоров
По словам шефа американской дипломатии, переговоры в Джидде касались того, "как будет выглядеть переговорный процесс".
Кроме того, в центре внимания был вопрос территориальных уступок.
Однако Марко Рубио не объяснил журналистам, о каких именно уступках идет речь и кто должен будет на них согласиться.
Также глава Госдепа США официально подтвердил, что уже 12 марта Штаты "будут контактировать с россиянами".
Как отметил американский дипломат, команда Дональда Трампа рассчитывает получить положительный ответ от Кремля, а также "упорно призывает россиян прекратить все военные действия".
Кроме того, шеф американской дипломатии напомнил о том, что Украина нуждается в достаточном сдерживающем факторе, чтобы защититься от потенциальных атак России.
По словам Рубио, лидеры Европы также "должны быть вовлечены в это дело".
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