Украина и США обсудили территориальные уступки для завершения войны
Категория
Политика
Дата публикации

Украина и США обсудили территориальные уступки для завершения войны

Рубио
Читати українською
Источник:  The Guardian

Глава Госдепа США Марк Рубио официально подтвердил, что во время переговоров с Украиной в Саудовской Аравии были разговоры о территориальных уступках.

Главные тезисы

  • Глава Госдепа США отметил важность достаточного сдерживающего фактора для защиты Украины от потенциальных атак России.
  • Команда Дональда Трампа ожидает положительного ответа от Кремля и призывает к прекращению боевых действий.

Рубио раскрыл дополнительные подробности переговоров

По словам шефа американской дипломатии, переговоры в Джидде касались того, "как будет выглядеть переговорный процесс".

Кроме того, в центре внимания был вопрос территориальных уступок.

Однако Марко Рубио не объяснил журналистам, о каких именно уступках идет речь и кто должен будет на них согласиться.

Также глава Госдепа США официально подтвердил, что уже 12 марта Штаты "будут контактировать с россиянами".

Как отметил американский дипломат, команда Дональда Трампа рассчитывает получить положительный ответ от Кремля, а также "упорно призывает россиян прекратить все военные действия".

Военного разрешения этого конфликта не существует.

Марк Рубио

Марк Рубио

Глава Госдепа США

Кроме того, шеф американской дипломатии напомнил о том, что Украина нуждается в достаточном сдерживающем факторе, чтобы защититься от потенциальных атак России.

По словам Рубио, лидеры Европы также "должны быть вовлечены в это дело".

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Согласится ли Путин на прекращение огня — данные инсайдеров
Путин
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
В США обещают России "непреодолимую экономическую боль"
Грэм требует больше жесткости в отношениях с Россией
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ разгромили танковую колонну и уничтожили десант россиян — видео
ВСУ успешно уничтожают силы армии РФ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?