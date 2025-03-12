Украина и США обсудили территориальные уступки для завершения войны

Глава Госдепа США Марк Рубио официально подтвердил, что во время переговоров с Украиной в Саудовской Аравии были разговоры о территориальных уступках.

Рубио раскрыл дополнительные подробности переговоров

По словам шефа американской дипломатии, переговоры в Джидде касались того, "как будет выглядеть переговорный процесс".

Кроме того, в центре внимания был вопрос территориальных уступок.

Однако Марко Рубио не объяснил журналистам, о каких именно уступках идет речь и кто должен будет на них согласиться.

Также глава Госдепа США официально подтвердил, что уже 12 марта Штаты "будут контактировать с россиянами".

Как отметил американский дипломат, команда Дональда Трампа рассчитывает получить положительный ответ от Кремля, а также "упорно призывает россиян прекратить все военные действия".

Военного разрешения этого конфликта не существует. Марк Рубио Глава Госдепа США

Кроме того, шеф американской дипломатии напомнил о том, что Украина нуждается в достаточном сдерживающем факторе, чтобы защититься от потенциальных атак России.