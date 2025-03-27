Соглашение о недрах. Украина получила от США новый вариант — источники

Соединенные Штаты направили Украине свое предложение о детальном соглашении о полезных ископаемых. Пока правительственная команда анализирует ее, а позже между сторонами состоится обсуждение.
Главные тезисы
- США направили Украине новое предложение о соглашении о полезных ископаемых, вызвавшее обсуждения в правительственных кругах.
- Политик Ярослав Железняк высказал свое мнение о невыгодности предложенного соглашения для Украины.
- Предложение США включает создание органа управления фондом с правом вето для троих представителей из США, что вызвало контроверсии.
Соглашение США об украинских недрах: что известно о новом варианте
Об этом сообщили источники, которые ознакомлены с ходом переговоров по соглашению.
По словам собеседников издания, украинские юристы и чиновники ведут работу над предложенным американской стороной новым проектом соглашения о недрах. Ее текущий вариант еще будет обсуждаться с американской стороной, но он является "шагом назад".
В этом драфте американская сторона сделала несколько шагов назад по сравнению с рамочным соглашением, согласованным обеими сторонами ранее, — сказал источник Общественного.
Нардеп и заместитель председателя налогового комитета Верховной рады Ярослав Железняк получил текст соглашения из своих источников и сообщил, что этот вариант, на его взгляд, невыгоден для Украины.
По его словам, соглашение предусматривает создание органа управления фонда из пяти человек, где трое представителей США будут иметь право вето. Предложение распространяется и на украинскую нефть и газ. Вкладом Вашингтона в реализацию сделки считается помощь, предоставленная Киеву с 2022 года.
В то же время, о гарантиях безопасности в соглашении не упоминается.
Общественное обращение за комментарием в Министерство экономики.
Позже президент Зеленский сказал, что, вероятно, США захотят подписать сразу детальное соглашение, без рамочного.
25 марта Зеленский говорил, что США предложили Украине новую версию соглашения о полезных ископаемых, которая сразу будет предусматривать ратификацию в Верховной раде за пределами первоначального рамочного соглашения. Он также уточнял, что "вопросов атомных станций там нет".
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-