Соглашение о недрах. Украина получила от США новый вариант — источники

Соединенные Штаты направили Украине свое предложение о детальном соглашении о полезных ископаемых. Пока правительственная команда анализирует ее, а позже между сторонами состоится обсуждение.

Соглашение США об украинских недрах: что известно о новом варианте

Об этом сообщили источники, которые ознакомлены с ходом переговоров по соглашению.

По словам собеседников издания, украинские юристы и чиновники ведут работу над предложенным американской стороной новым проектом соглашения о недрах. Ее текущий вариант еще будет обсуждаться с американской стороной, но он является "шагом назад".

В этом драфте американская сторона сделала несколько шагов назад по сравнению с рамочным соглашением, согласованным обеими сторонами ранее, — сказал источник Общественного.

Нардеп и заместитель председателя налогового комитета Верховной рады Ярослав Железняк получил текст соглашения из своих источников и сообщил, что этот вариант, на его взгляд, невыгоден для Украины.

По его словам, соглашение предусматривает создание органа управления фонда из пяти человек, где трое представителей США будут иметь право вето. Предложение распространяется и на украинскую нефть и газ. Вкладом Вашингтона в реализацию сделки считается помощь, предоставленная Киеву с 2022 года.

В то же время, о гарантиях безопасности в соглашении не упоминается.

Общественное обращение за комментарием в Министерство экономики.

11 марта во время встречи украинской и американской делегаций в Джидде Украина предложила сразу подписать соглашение о редкоземельных ископаемых, но тогда США взяли паузу. Поделиться

Позже президент Зеленский сказал, что, вероятно, США захотят подписать сразу детальное соглашение, без рамочного.