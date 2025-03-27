Угода про надра. Україна отримала від США новий варіант — джерела

Сполучені Штати надіслали Україні свою пропозицію щодо детальної угоди про корисні копалини. Наразі урядова команда аналізує її, а пізніше між сторонами відбудеться обговорення.

Угода США про українські надра: що відомо про новий варіант

Про це Суспільному повідомили джерела, які ознайомлені із ходом перемовин щодо угоди.

За словами співрозмовників видання, українські юристи та урядовці наразі ведуть роботу над запропонованим американською стороною новим проєктом угоди про надра. Її поточний варіант ще буде обговорюватися з американською стороною, але він є "кроком назад".

У цьому драфті американська сторона зробила кілька кроків назад у порівнянні з рамковою угодою, яка була погоджена обома сторонами раніше, — сказало джерело Суспільного.

Нардеп і заступник голови податкового комітету Верховної ради Ярослав Железняк отримав текст угоди зі своїх джерел та повідомив, що цей варіант, на його погляд, є невигідним для України.

За його словами, угода передбачає створення органу управління фонду з п’яти осіб, де троє представників США матимуть право вето. Пропозиція поширюється і на українську нафту та газ. Внеском Вашингтона у реалізацію угоди вважається допомога, надана Києву з 2022 року.

Водночас про гарантії безпеки в угоді не згадується.

Суспільне звернулись по коментар до Міністерства економіки.

11 березня під час зустрічі української та американської делегацій в Джидді Україна запропонувала відразу підписати угоду про рідкісноземельні копалини, але тоді США взяли паузу. Поширити

Пізніше президент Зеленський сказав, що імовірно США захочуть підписати одразу детальну угоду, без рамкової.