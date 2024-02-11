Канцлер Германии Олаф Шольц во время визита в США встретился с человеком, который очень похож на него, как близнецов.
Что известно о двойнике Шольца из США
Отмечается, что очень похожим на Шольца человек оказался член Сената США Крис Кунс.
В частности, мужчины уже успели пошутить по этому поводу.
Стоит отметить, что у Шольца и Кунса одинаковые прически, похожие улыбки и выражение лица, даже одинаковый рост – около 170 сантиметров.
Разница в возрасте между мужчинами составляет всего 5 лет. Шольцу – 65 лет, а Кунсу – 60.
В частности, Кунс разместил в соцсетях фото со Шольцем, пошутив на немецком языке.
Шольц в ответ изложил сообщение на английском.
У канцлера ФРГ и американского сенатора очень похожа не только внешность, но и позиция по отношению к России и Украине. Оба осуждают полномасштабное вторжение страны-агрессорки и выступают за оказание помощи нашему государству. Кунс и Шольц познакомились в ноябре 2021 года. Уже тогда СМИ шутили по их схожести.
Что известно о визите Шольца в США
Канцлер Германии Олаф Шольц во время встречи с президентом США Джо Байденом в Белом доме высмеяли интервью кремлевского диктатора Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону.
По информации аналитика издания Герберта Бауэрнебеля, во время встречи в Белом доме Байден и Шольц назвали интервью с кремлевским диктатором и сделанные в его заявлении смехотворными.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-