Канцлер Германии Олаф Шольц во время визита в США встретился с человеком, который очень похож на него, как близнецов.

Что известно о двойнике Шольца из США

Отмечается, что очень похожим на Шольца человек оказался член Сената США Крис Кунс.

В частности, мужчины уже успели пошутить по этому поводу.

Стоит отметить, что у Шольца и Кунса одинаковые прически, похожие улыбки и выражение лица, даже одинаковый рост – около 170 сантиметров.

Разница в возрасте между мужчинами составляет всего 5 лет. Шольцу – 65 лет, а Кунсу – 60.

В частности, Кунс разместил в соцсетях фото со Шольцем, пошутив на немецком языке.

Олаф Шольц и Крис Кунс

Кто есть кто? – написал американский сенатор. Поделиться

Шольц в ответ изложил сообщение на английском.

Приятно снова видеть своего двойника, – отметил канцлер Германии. Поделиться

У канцлера ФРГ и американского сенатора очень похожа не только внешность, но и позиция по отношению к России и Украине. Оба осуждают полномасштабное вторжение страны-агрессорки и выступают за оказание помощи нашему государству. Кунс и Шольц познакомились в ноябре 2021 года. Уже тогда СМИ шутили по их схожести.

Что известно о визите Шольца в США

Канцлер Германии Олаф Шольц во время встречи с президентом США Джо Байденом в Белом доме высмеяли интервью кремлевского диктатора Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону.

По информации аналитика издания Герберта Бауэрнебеля, во время встречи в Белом доме Байден и Шольц назвали интервью с кремлевским диктатором и сделанные в его заявлении смехотворными.