Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час візиту до США зустрівся із людиною, яка дуже схожа на нього, наче вони близнюки.

Що відомо про двійника Шольца зі США

Зазначається, що дуже схожою із Шольцем людиною виявився член Сенату США Кріс Кунс.

Зокрема, чоловіки вже встигли пожартувати з цього приводу.

Варто відзначити, що Шольц та Кунс мають однакові зачіски, схожі посмішки та вираз обличчя, навіть однаковий зріст – близько 170 сантиметрів.

Різниця у віці між чоловіками складає всього 5 років. Шольцу – 65 років, а Кунсу – 60.

Зокрема, Кунс розмістив у соцмережах фото із Шольцем, пожартувавши німецькою мовою.

Олаф Шольц та Кріс Кунс

Хто є хто? - написав американський сенатор. Поширити

Шольц у відповідь виклав допис англійською.

Приємно знову бачити свого двійника, - зазначив канцлер Німеччини. Поширити

У канцлера ФРН та американського сенатора дуже схожа не тільки зовнішність, а й позиція щодо Росії та України. Обидва засуджують повномасштабне вторгнення країни-агресорки та виступають за надання допомоги нашій державі. Кунс та Шольц познайомилися у листопаді 2021 року. Вже тоді ЗМІ жартували по їхню схожість.

Що відомо про візит Шольца до США

Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час зустрічі із президентом США Джо Байденом у Білому домі висміяли інтерв'ю кремлівського диктатора Володимира Путіна американському журналісту Такеру Карлсону.

За інформацією аналітика видання Герберта Бауернебеля, під час зустрічі у Білому домі Байден та Шольц назвали інтерв’ю із кремлівським диктатором та зроблені під час нього заяви сміхотворними.