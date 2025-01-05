Солдаты РФ начали существенно "экономить" военную технику. Какие причины
Категория
Мир
Дата публикации

Солдаты РФ начали существенно "экономить" военную технику. Какие причины

Солдаты РФ начали существенно "экономить" военную технику. Какие причины
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Источник:  ISW

Войска РФ в последние недели существенно сократили использование бронетехники на наиболее активных участках фронта. По данным аналитиков, это может быть связано с попытками сохранить имеющиеся транспортные средства из-за исчерпания советских запасов.

Главные тезисы

  • РФ уменьшила использование бронетехники на фронте по причине экономических причин и исчерпания советских запасов.
  • Российские войска используют пехоту для атак вместо бронетехники, что свидетельствует о сложностях с ее перевооружением.
  • Согласно аналитикам, Россия не сможет поддерживать темп потерь и сохранять технические ресурсы до 2026 года.
  • Эксперты отмечают, что российские потери в войне на востоке Украины превышают возможность компенсации даже в среднесрочной перспективе.
  • Данные о потерях армии РФ указывают на значительный объем уничтоженной бронетехники и захватчиков в кратчайшие сроки.

РФ не сможет поддерживать армию до 2026 года

По данным украинских военных, россияне на Кураховском направлении используют пехоту для атак, привлекая бронетехнику только для огневой поддержки.

Кроме того, как сообщает The New York Times, российские войска все чаще используют электроскутеры, мотоциклы и вездеходы, чтобы компенсировать потери бронетехники во время боев на востоке Украины.

Аналитики ISW называют несколько возможных причин:

  1. Непригодность местности. Бои вблизи крупных городов, таких как Курахово и Покровск, менее благоприятны для механизированных атак по сравнению с открытыми полями или небольшими населенными пунктами.

  2. Затруднения с переоснащением. Российские войска, вероятно, испытывают проблемы с заменой утраченной техники. Командование может избегать отправки подразделений на восстановление, опасаясь замедления наступления.

В 2024 году ВСУ уничтожили или повредили более 3000 российских танков и около 9000 единиц бронетехники. По оценкам ISW Россия не способна компенсировать такие потери в среднесрочной перспективе.

К концу декабря русские войска имели:

  • 47% довоенных резервов танков;

  • 52% боевых машин пехоты;

  • 45% бронетранспортеров.

Эксперты отмечают, что Россия не сможет сохранить нынешний годовой темп потерь почти в 9000 единиц бронетехники до 2025 года. Текущий уровень потерь превышает почти втрое темпы за первые два года войны, что подвергает сомнению способность России поддерживать технические ресурсы даже до 2026 года.

Что известно о потерях армии РФ за сутки

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1730 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

  • танков — 9686 (+7) ед;

  • боевых бронированных машин — 20 119 (+26) ед;

  • артиллерийских систем — 21 603 (+25) ед;

  • РСЗО — 1257 ед.;

  • средства ПВО — 1032 ед.;

  • самолетов — 369 ед.;

  • вертолетов — 331 ед;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 21 447 (+91) ед;

  • крылатых ракет — 3006 ед;

  • кораблей/катеров — 28 ед;

  • подводных лодок — 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 32 940 (+97) ед;

  • специальной техники — 3677 (+2) ед.

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