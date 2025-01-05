Солдати РФ почали суттєво "економити" військову техніку. Які причини

Війська РФ останніми тижнями суттєво скоротили використання бронетехніки на найбільш активних ділянках фронту. За даними аналітиків це може бути пов’язано зі спробами зберегти наявні транспортні засоби через вичерпання радянських запасів.

РФ не зможе підтримувати армію до 2026 року

За даними українських військових, росіяни на Курахівському напрямку здебільшого використовують піхоту для атак, залучаючи бронетехніку лише для вогневої підтримки.

Крім того, як повідомляє The New York Times, російські війська дедалі частіше застосовують електроскутери, мотоцикли та всюдиходи, щоб компенсувати втрати бронетехніки під час боїв на сході України.

Аналітики ISW називають кілька можливих причин:

Непридатність місцевості. Бої поблизу великих міст, таких як Курахове і Покровськ, є менш сприятливими для механізованих атак порівняно з відкритими полями або невеликими населеними пунктами. Труднощі з переоснащенням. Російські війська, ймовірно, мають проблеми із заміною втраченої техніки. Командування може уникати відправки підрозділів на відновлення, побоюючись уповільнення наступу.

У 2024 році ЗСУ знищили або пошкодили понад 3000 російських танків і близько 9000 одиниць бронетехніки. За оцінками ISW, Росія не здатна компенсувати такі втрати в середньостроковій перспективі.

На кінець грудня російські війська мали:

47% довоєнних резервів танків;

52% бойових машин піхоти;

45% бронетранспортерів.

Експерти зазначають, що Росія не зможе зберегти нинішній річний темп втрат майже 9000 одиниць бронетехніки до 2025 року. Поточний рівень втрат перевищує майже втричі темпи за перші два роки війни, що ставить під сумнів здатність Росії підтримувати технічні ресурси навіть до 2026 року. Поширити

Що відомо про втрати армії РФ за добу

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1730 російських загарбників, а з техніки знищено: