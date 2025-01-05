Солдати РФ почали суттєво "економити" військову техніку. Які причини

Війська РФ останніми тижнями суттєво скоротили використання бронетехніки на найбільш активних ділянках фронту. За даними аналітиків це може бути пов’язано зі спробами зберегти наявні транспортні засоби через вичерпання радянських запасів.
Головні тези:
- РФ зменшила використання бронетехніки на фронті внаслідок економічних причин і вичерпання радянських запасів.
- Російські війська використовують піхоту для атак замість бронетехніки, що свідчить про складнощі з її переоснащенням.
- Згідно з аналітиками, Росія не зможе підтримувати темп втрат та зберігати технічні ресурси до 2026 року.
- Експерти зауважують, що російські втрати у війні на сході України перевищують можливості компенсації навіть у середньостроковій перспективі.
- Дані про втрати армії РФ вказують на значний обсяг знищеної бронетехніки та загарбників за короткий строк.
РФ не зможе підтримувати армію до 2026 року
За даними українських військових, росіяни на Курахівському напрямку здебільшого використовують піхоту для атак, залучаючи бронетехніку лише для вогневої підтримки.
Крім того, як повідомляє The New York Times, російські війська дедалі частіше застосовують електроскутери, мотоцикли та всюдиходи, щоб компенсувати втрати бронетехніки під час боїв на сході України.
Аналітики ISW називають кілька можливих причин:
Непридатність місцевості. Бої поблизу великих міст, таких як Курахове і Покровськ, є менш сприятливими для механізованих атак порівняно з відкритими полями або невеликими населеними пунктами.
Труднощі з переоснащенням. Російські війська, ймовірно, мають проблеми із заміною втраченої техніки. Командування може уникати відправки підрозділів на відновлення, побоюючись уповільнення наступу.
У 2024 році ЗСУ знищили або пошкодили понад 3000 російських танків і близько 9000 одиниць бронетехніки. За оцінками ISW, Росія не здатна компенсувати такі втрати в середньостроковій перспективі.
На кінець грудня російські війська мали:
47% довоєнних резервів танків;
52% бойових машин піхоти;
45% бронетранспортерів.
Що відомо про втрати армії РФ за добу
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1730 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 9686 (+7) од.;
бойових броньованих машин — 20 119 (+26) од.;
артилерійських систем — 21 603 (+25) од.;
РСЗВ — 1257 од.;
засоби ППО — 1032 од.;
літаків — 369 од.;
гелікоптерів — 331 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 21 447 (+91) од.;
крилатих ракет — 3006 од.;
кораблів/катерів — 28 од.;
підводних човнів — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 32 940 (+97) од.;
спеціальної техніки — 3677 (+2) од.
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