Сили оборони України атакували дронами понад 54 тис цілей РФ у грудні

У грудні Сили оборони України завдали ударів дронами по понад 54 тис цілей противника. Майже половина уражень 49% – забезпечена дронами-камікадзе.
Головні тези:
- Сили оборони України застосовували дрони на понад 54 тисячі цілей противника у грудні, з яких майже половина було знищено дронами-камікадзе.
- Сирський відзначив збільшення використання безпілотних систем у бойових діях та підвищення результативності українських безпілотників.
- У результатах підбитих цілей виділяються підрозділи безпілотних систем 46-ї аеромобільної, 57-ї мотопіхотної, 28-ї механізованої та інших бригад.
- Українські сили також впроваджують FPV-дрони з оптоволокном для відповіді на загрозу ударних дронів противника.
- Розробляється концепція окремої бригади безпілотних систем, що стане ключовим елементом української боротьби з ворогом.
Сирський підбив кількість уражених цілей українськими дронами
Як зазначається, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів щомісячну нараду з командирами підрозділів безпілотних систем (БпС) та радіоелектронної боротьби (РЕБ), підсумовуючи діяльність у грудні.
Головнокомандувач наголосив на збільшенні використання безпілотних систем у бойових діях. Російські війська активно застосовують ударні дрони з оптоволоконним каналом управління, які створюють загрозу під час переміщення техніки. У відповідь українські сили також почали впроваджувати FPV-дрони з оптоволокном.
За словами Сирського, показники результативності та живучості українських безпілотників значно зросли. У лідерах — полк БпС під командуванням майора Роберта Бровді.
Уражено понад 54 тисячі цілей противника.
49% цілей знищені дронами-камікадзе.
Найкращі результати показали підрозділи безпілотних систем 46-ї аеромобільної, 57-ї мотопіхотної, 28-ї механізованої, 35-ї бригади морської піхоти та 3-ї штурмової.
На нараді також виступили командувач Сил безпілотних систем ЗСУ полковник Вадим Сухаревський і представники інших військових підрозділів. Вони обговорили:
Новітні технології у сфері безпілотників та РЕБ.
Протидію сучасним зразкам техніки противника.
Плани з розширення можливостей 155-ї механізованої бригади та вирішення поточних проблем.
Сирський повідомив, що у ЗСУ завершується розробка концепції окремої бригади безпілотних систем, яка стане важливим елементом у боротьбі з ворогом.
Україна відповіла на атаки Росії
Росія завдала хвилі ударів з повітря та безпілотників по енергосистемах Києва після вторгнення в Україну майже три роки тому. Війська РФ з початку війни знищили приблизно половину внутрішньої енергетичної інфраструктури України та спричинили повні відключення електроенергії.
Сили оборони України також бомбардували заводи з виробництва боєприпасів, використовуючи безпілотники-камікадзе, стріляли ракетами та здійснювали диверсії на російських залізницях, які перевозять паливо.
22 грудня десятки українських безпілотників атакували нафтобазу в Орловській області Росії, що стало другим великим ударом по об’єкту за цей місяць. У той час як Росія заявила про збиття 20 безпілотників, кадри в соцмережах показали, що сховище «Сталевий кінь» горить.
Минулого року Україна завдала шкоди заводам у Татарстані, які розташовані за понад 750 миль від кордону, та Санкт-Петербурзі.
Більше по темі
- Категорія
- Технології
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-