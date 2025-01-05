Сили оборони України атакували дронами понад 54 тис цілей РФ у грудні
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили оборони України атакували дронами понад 54 тис цілей РФ у грудні

Олександр Сирський
Сили оборони України атакували дронами понад 54 тис цілей РФ у грудні
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У грудні Сили оборони України завдали ударів дронами по понад 54 тис цілей противника. Майже половина уражень 49% – забезпечена дронами-камікадзе.

Головні тези:

  • Сили оборони України застосовували дрони на понад 54 тисячі цілей противника у грудні, з яких майже половина було знищено дронами-камікадзе.
  • Сирський відзначив збільшення використання безпілотних систем у бойових діях та підвищення результативності українських безпілотників.
  • У результатах підбитих цілей виділяються підрозділи безпілотних систем 46-ї аеромобільної, 57-ї мотопіхотної, 28-ї механізованої та інших бригад.
  • Українські сили також впроваджують FPV-дрони з оптоволокном для відповіді на загрозу ударних дронів противника.
  • Розробляється концепція окремої бригади безпілотних систем, що стане ключовим елементом української боротьби з ворогом.

Сирський підбив кількість уражених цілей українськими дронами

Як зазначається, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів щомісячну нараду з командирами підрозділів безпілотних систем (БпС) та радіоелектронної боротьби (РЕБ), підсумовуючи діяльність у грудні.

Головнокомандувач наголосив на збільшенні використання безпілотних систем у бойових діях. Російські війська активно застосовують ударні дрони з оптоволоконним каналом управління, які створюють загрозу під час переміщення техніки. У відповідь українські сили також почали впроваджувати FPV-дрони з оптоволокном.

За словами Сирського, показники результативності та живучості українських безпілотників значно зросли. У лідерах — полк БпС під командуванням майора Роберта Бровді.

  • Уражено понад 54 тисячі цілей противника.

  • 49% цілей знищені дронами-камікадзе.

  • Найкращі результати показали підрозділи безпілотних систем 46-ї аеромобільної, 57-ї мотопіхотної, 28-ї механізованої, 35-ї бригади морської піхоти та 3-ї штурмової.

На нараді також виступили командувач Сил безпілотних систем ЗСУ полковник Вадим Сухаревський і представники інших військових підрозділів. Вони обговорили:

  • Новітні технології у сфері безпілотників та РЕБ.

  • Протидію сучасним зразкам техніки противника.

  • Плани з розширення можливостей 155-ї механізованої бригади та вирішення поточних проблем.

Сирський повідомив, що у ЗСУ завершується розробка концепції окремої бригади безпілотних систем, яка стане важливим елементом у боротьбі з ворогом.

Україна відповіла на атаки Росії

Росія завдала хвилі ударів з повітря та безпілотників по енергосистемах Києва після вторгнення в Україну майже три роки тому. Війська РФ з початку війни знищили приблизно половину внутрішньої енергетичної інфраструктури України та спричинили повні відключення електроенергії.

Минулого року українські війська почали ескалацію власних атак на нафтогазовидобувні об’єкти Кремля, з безпілотними літальними апаратами, націленими на заводи в глибині Росії, деякі з них за сотні миль від кордону.

Сили оборони України також бомбардували заводи з виробництва боєприпасів, використовуючи безпілотники-камікадзе, стріляли ракетами та здійснювали диверсії на російських залізницях, які перевозять паливо.

22 грудня десятки українських безпілотників атакували нафтобазу в Орловській області Росії, що стало другим великим ударом по об’єкту за цей місяць. У той час як Росія заявила про збиття 20 безпілотників, кадри в соцмережах показали, що сховище «Сталевий кінь» горить.

Минулого року Україна завдала шкоди заводам у Татарстані, які розташовані за понад 750 миль від кордону, та Санкт-Петербурзі.

Деякі союзники України висловили занепокоєння рішенням Києва завдати удару по російській інфраструктурі далеко від власної території, побоюючись подальшої ескалації конфлікту, який уже призвів до 1 мільйона солдатів, убитих або поранених.

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