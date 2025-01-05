Силы обороны Украины атаковали дронами более 54 тыс целей РФ в декабре
Категория
Украина
Дата публикации

Силы обороны Украины атаковали дронами более 54 тыс целей РФ в декабре

Александр Сырский
Силы обороны Украины атаковали дронами более 54 тыс целей РФ в декабре
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В декабре Силы обороны Украины нанесли удары дронами по более чем 54 тыс. целей противника. Почти половина поражений 49% – снабжена дронами-камикадзе.

Главные тезисы

  • Силы обороны Украины применяли дроны более чем на 54 тысячи целей противника в декабре, из которых почти половина была уничтожена дронами-камикадзе.
  • Сырский отметил увеличение использования беспилотных систем в боевых действиях и повышение результативности украинских беспилотников.
  • В результатах подведенных целей выделяются подразделения беспилотных систем 46-й аэромобильной, 57-й мотопехотной, 28-й механизированной и других бригад.
  • Украинские силы также внедряют FPV-дроны с оптоволокном для ответа на угрозу ударных дронов противника.
  • Разрабатывается концепция отдельной бригады беспилотных систем, которая станет ключевым элементом борьбы с врагом.

Сырский подвел количество пораженных целей украинскими дронами

Как отмечается, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел ежемесячное совещание с командирами подразделений беспилотных систем (БПС) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ), подытоживая деятельность в декабре.

Главнокомандующий отметил увеличение использования беспилотных систем в боевых действиях. Российские войска активно применяют ударные дроны с оптоволоконным каналом управления, которые создают угрозу при перемещении техники. В ответ украинские силы также начали внедрять FPV-дроны с оптоволокном.

По словам Сырского, показатели результативности и живучести украинских беспилотников значительно выросли. В лидерах полк БПС под командованием майора Роберта Бровди.

  • Поражено более 54 тысяч целей противника .

  • 49% целей уничтожены дронами-камикадзе.

  • Лучшие результаты показали подразделения беспилотных систем 46-й аэромобильной, 57-й мотопехотной, 28-й механизированной, 35-й бригады морской пехоты и 3-й штурмовой.

На совещании также выступили командующий Силами беспилотных систем ВСУ полковник Вадим Сухаревский и представители других военных подразделений.

  • Новейшие технологии в сфере беспилотников и РЭБ.

  • Противодействие современным образцам техники противника.

  • Планы по расширению возможностей 155-й механизированной бригады и решению текущих проблем.

Сырский сообщил, что в ВСУ завершается разработка концепции отдельной бригады беспилотных систем, которая станет важнейшим элементом в борьбе с врагом.

Украина ответила на атаки России

Россия нанесла волну ударов с воздуха и беспилотников по энергосистемам Киева после вторжения в Украину почти три года назад. Войска РФ с начала войны уничтожили примерно половину внутренней энергетической инфраструктуры Украины и повлекли за собой полные отключения электроэнергии.

В прошлом году украинские войска начали эскалацию собственных атак на нефтегазодобывающие объекты Кремля с беспилотными летательными аппаратами, нацеленными на заводы в глубине России, некоторые из них в сотне миль от границы.

Силы обороны Украины также бомбили заводы по производству боеприпасов, используя беспилотники-камикадзе, стреляли ракетами и осуществляли диверсии на российских железных дорогах, перевозящих топливо.

22 декабря десятки украинских беспилотников атаковали нефтебазу в Орловской области России, что явилось вторым крупным ударом по объекту за этот месяц. В то время как Россия заявила о сбитии 20 беспилотников, кадры в соцсетях показали, что хранилище «Стальная лошадь» горит.

В прошлом году Украина нанесла ущерб заводам в Татарстане, расположенным в более чем 750 милях от границы, и Санкт-Петербурге.

Некоторые союзники Украины выразили обеспокоенность решением Киева нанести удар по российской инфраструктуре вдали от собственной территории, опасаясь дальнейшей эскалации конфликта, который уже привел к 1 миллиону солдат, убитых или раненых.

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