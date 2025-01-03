Неїжпапа назвав кількість уражених ВМС України у 2024 році військових об’єктів РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Неїжпапа назвав кількість уражених ВМС України у 2024 році військових об’єктів РФ

ВМС ЗСУ
Неїжпапа
Read in English

ВМС України торік уразили близько 50 військових об’єктів РФ. Серед них — військові аеродроми, склади зберігання боєприпасів і палива, місця виробництва "шахедів" тощо

Головні тези:

  • Українські ВМС уразили приблизно 50 військових об'єктів РФ у 2024 році, зокрема в Криму, виявивши та знищивши об'єкти російського військового майна.
  • За досягненням авіаційної розвідки українських ВМС, з виявленням понад 400 цілей противника за рік, стали планування бойових операцій та підвищення ефективності ударів.
  • Дії українських ВМС ускладнили використання Росією військово-морської бази в Криму та забезпечили стабільний рух суден, сприяючи експорту українського зерна та підвищенню продовольчої безпеки.

ВМС України уразили близько 50 військових об’єктів РФ за рік

Про це повідомив командувач ВМС України Олексій Неїжпапа.

Протягом минулого року підрозділи ракетників і морських безекіпажних систем ВМС завдали десятки успішних ударів по близько 50 військових об’єктах противника, у тому числі й у тимчасово окупованому Криму. Це були військові аеродроми, склади зберігання боєприпасів, палива та іншого військового майна, місця зберігання та виробництва "шахедів", об’єкти систем ППО та спостереження, логістичні вузли та військові підприємства російського ВПК.

Олексій Неїжпапа

Олексій Неїжпапа

Командувач ВМС України

Також Неїжпапа розповів про успіхи авіаційної розвідки. За його словами, за рік розвідники виконали майже 700 годин польотів, під час яких виявили близько 400 цілей противника. Саме їхні дані стали основою для планування бойових операцій, підкреслив командувач ВМС.

Іншим досягненням ВМС є витіснення російських кораблів, у тому числі носіїв "калібрів", з бази в окупованому Севастополі.

Крім того, дії ВМС значно ускладнили використання Росією її головної військово-морської бази в тимчасово окупованому Криму – Севастополь. Чорноморський флот РФ змушений був відвести більшість своїх бойових кораблів, зокрема всі носії ракет "Калібр", до Новоросійська.Наші захисники зупинили вільне маневрування російських кораблів в Азовському морі, змусивши їх відійти до баз у Краснодарському краї.

Також військові змогли забезпечити функціонування морського коридору та стабільний рух суден, що дало змогу експортувати мільйони тонн українського зерна й посилити продовольчу безпеку у світі.

Визначив відповідні задачі на цей рік. Одним із ключових напрямків є забезпечення якісної підготовки наших військовослужбовців, це важлива умова для збереження їхніх життів. Також пріоритетним завданням залишається пошук і знищення ворожих обʼєктів. Наша мета — максимально ослабити бойовий потенціал противника.

Скільки російських кораблів вдалось знищити ЗСУ

Як повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, загальна цифра дорівнює 28, з урахуванням знищеного підводного човна "Ростов-на-Дону", який було уражено в сухому доці.

Але, за словами спікера, важливим є фактор не тільки кількісний, але й якісний.

Серед знищених кораблів — три носії крилатих ракет, підводний човен і два нових кораблі, найновітніших — "Аскольд" і "Циклон", це й фактично представники всіх класів, починаючи від флагмана, який був ракетним крейсером, і закінчуючи ракетними катерами, які призначені для перекидання невеликої кількості десанту та патрулювання, такі як: "Раптор", "Серна", "Тунець", — перерахував Плетенчук.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ВМС України випробували бойову систему DELTA на навчаннях НАТО
Міністерство оборони України
DELTA
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
У ВМС оприлюднили відео випробувань корвета "Іван Мазепа"
ВМС ЗСУ
Корвет "Іван Мазепа"
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Чи може Росія одночасно обстріляти Україну десятками ракет "Калібр" — відповідь ВМС ЗСУ
Калібр

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?