Неїжпапа назвав кількість уражених ВМС України у 2024 році військових об’єктів РФ

ВМС України торік уразили близько 50 військових об’єктів РФ. Серед них — військові аеродроми, склади зберігання боєприпасів і палива, місця виробництва "шахедів" тощо
Головні тези:
- Українські ВМС уразили приблизно 50 військових об'єктів РФ у 2024 році, зокрема в Криму, виявивши та знищивши об'єкти російського військового майна.
- За досягненням авіаційної розвідки українських ВМС, з виявленням понад 400 цілей противника за рік, стали планування бойових операцій та підвищення ефективності ударів.
- Дії українських ВМС ускладнили використання Росією військово-морської бази в Криму та забезпечили стабільний рух суден, сприяючи експорту українського зерна та підвищенню продовольчої безпеки.
ВМС України уразили близько 50 військових об’єктів РФ за рік
Про це повідомив командувач ВМС України Олексій Неїжпапа.
Також Неїжпапа розповів про успіхи авіаційної розвідки. За його словами, за рік розвідники виконали майже 700 годин польотів, під час яких виявили близько 400 цілей противника. Саме їхні дані стали основою для планування бойових операцій, підкреслив командувач ВМС.
Іншим досягненням ВМС є витіснення російських кораблів, у тому числі носіїв "калібрів", з бази в окупованому Севастополі.
Також військові змогли забезпечити функціонування морського коридору та стабільний рух суден, що дало змогу експортувати мільйони тонн українського зерна й посилити продовольчу безпеку у світі.
Визначив відповідні задачі на цей рік. Одним із ключових напрямків є забезпечення якісної підготовки наших військовослужбовців, це важлива умова для збереження їхніх життів. Також пріоритетним завданням залишається пошук і знищення ворожих обʼєктів. Наша мета — максимально ослабити бойовий потенціал противника.
Скільки російських кораблів вдалось знищити ЗСУ
Як повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, загальна цифра дорівнює 28, з урахуванням знищеного підводного човна "Ростов-на-Дону", який було уражено в сухому доці.
Але, за словами спікера, важливим є фактор не тільки кількісний, але й якісний.
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