Командующий назвал количество пораженных ВМС Украины в 2024 году военных объектов РФ

ВМС Украины в прошлом году поразили около 50 военных объектов РФ. Среди них — военные аэродромы, склады хранения боеприпасов и топлива, места производства "шахедов" и т. п.
Главные тезисы
- ВМС Украины нанесли около 50 ударов по военным объектам РФ в 2024 году, включая объекты в Крыму, что способствовало вытеснению российских кораблей и усилению продовольственной безопасности Украины.
- Авиационная разведка украинских ВМС обнаружила более 400 целей противника, повышая эффективность ударов и планирование боевых операций.
- Уничтожено 28 российских кораблей, включая три носителя крылатых ракет, подлодку и два новейших корабля.
- Украинские ВМС ставят перед собой задачи по обеспечению качественной подготовки военнослужащих и ослаблению боевого потенциала противника.
- Продолжение операций позволит максимально ослабить боевой потенциал РФ и достичь поставленных целей.
ВМС Украины поразили около 50 военных объектов РФ в год
Об этом сообщил командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа.
Также Неижпапа рассказал об успехах авиационной разведки. По его словам, за год разведчики выполнили около 700 часов полетов, в ходе которых обнаружили около 400 целей противника. Именно их данные стали основой планирования боевых операций, подчеркнул командующий ВМС.
Другим достижением ВМС является вытеснение российских кораблей, включая носителей "калибров", с базы в оккупированном Севастополе.
Также военные смогли обеспечить функционирование морского коридора и стабильное движение судов, что позволило экспортировать миллионы тонн украинского зерна и усилить продовольственную безопасность в мире.
Определил соответствующие задачи на этот год. Одним из ключевых направлений является обеспечение качественной подготовки наших военнослужащих, важное условие для сохранения их жизней. Также приоритетной задачей остается поиск и уничтожение вражеских объектов. Наша цель — максимально ослабить боевой потенциал противника.
Сколько российских кораблей удалось уничтожить ВСУ
Как сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, общая цифра равна 28, с учетом уничтоженной подводной лодки "Ростов-на-Дону", которая была поражена в сухом доке.
Но, по словам спикера, важен фактор не только количественный, но и качественный.
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