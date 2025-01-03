Командующий назвал количество пораженных ВМС Украины в 2024 году военных объектов РФ

ВМС Украины в прошлом году поразили около 50 военных объектов РФ. Среди них — военные аэродромы, склады хранения боеприпасов и топлива, места производства "шахедов" и т. п.

ВМС Украины поразили около 50 военных объектов РФ в год

Об этом сообщил командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа.

В течение прошлого года подразделения ракетчиков и морских безэкипажных систем ВМС нанесли десятки успешных ударов по около 50 военным объектам противника, в том числе и во временно оккупированном Крыму. Это были военные аэродромы, склады хранения боеприпасов, горючего и другого военного имущества, места хранения и производства "шахедов", объекты систем ПВО и наблюдения, логистические узлы и военные компании русского ВПК. Алексей Неижпапа Командующий ВМС Украины

Также Неижпапа рассказал об успехах авиационной разведки. По его словам, за год разведчики выполнили около 700 часов полетов, в ходе которых обнаружили около 400 целей противника. Именно их данные стали основой планирования боевых операций, подчеркнул командующий ВМС.

Другим достижением ВМС является вытеснение российских кораблей, включая носителей "калибров", с базы в оккупированном Севастополе.

Кроме того, действия ВМС значительно усложнили использование Россией ее главной военно-морской базы во временно оккупированном Крыму — Севастополь. Черноморский флот РФ вынужден был отвести большинство своих боевых кораблей, в том числе все носители ракет "Калибр", в Новороссийск. Наши защитники остановили свободное маневрирование российских кораблей в Азовском море, заставив их отойти к базам в Краснодарском крае. Поделиться

Также военные смогли обеспечить функционирование морского коридора и стабильное движение судов, что позволило экспортировать миллионы тонн украинского зерна и усилить продовольственную безопасность в мире.

Определил соответствующие задачи на этот год. Одним из ключевых направлений является обеспечение качественной подготовки наших военнослужащих, важное условие для сохранения их жизней. Также приоритетной задачей остается поиск и уничтожение вражеских объектов. Наша цель — максимально ослабить боевой потенциал противника.

Сколько российских кораблей удалось уничтожить ВСУ

Как сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, общая цифра равна 28, с учетом уничтоженной подводной лодки "Ростов-на-Дону", которая была поражена в сухом доке.

Но, по словам спикера, важен фактор не только количественный, но и качественный.