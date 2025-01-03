Командующий назвал количество пораженных ВМС Украины в 2024 году военных объектов РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Командующий назвал количество пораженных ВМС Украины в 2024 году военных объектов РФ

ВМС ВСУ
Командующий назвал количество пораженных ВМС Украины в 2024 году военных объектов РФ
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ВМС Украины в прошлом году поразили около 50 военных объектов РФ. Среди них — военные аэродромы, склады хранения боеприпасов и топлива, места производства "шахедов" и т. п.

Главные тезисы

  • ВМС Украины нанесли около 50 ударов по военным объектам РФ в 2024 году, включая объекты в Крыму, что способствовало вытеснению российских кораблей и усилению продовольственной безопасности Украины.
  • Авиационная разведка украинских ВМС обнаружила более 400 целей противника, повышая эффективность ударов и планирование боевых операций.
  • Уничтожено 28 российских кораблей, включая три носителя крылатых ракет, подлодку и два новейших корабля.
  • Украинские ВМС ставят перед собой задачи по обеспечению качественной подготовки военнослужащих и ослаблению боевого потенциала противника.
  • Продолжение операций позволит максимально ослабить боевой потенциал РФ и достичь поставленных целей.

ВМС Украины поразили около 50 военных объектов РФ в год

Об этом сообщил командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа.

В течение прошлого года подразделения ракетчиков и морских безэкипажных систем ВМС нанесли десятки успешных ударов по около 50 военным объектам противника, в том числе и во временно оккупированном Крыму. Это были военные аэродромы, склады хранения боеприпасов, горючего и другого военного имущества, места хранения и производства "шахедов", объекты систем ПВО и наблюдения, логистические узлы и военные компании русского ВПК.

Алексей Неижпапа

Алексей Неижпапа

Командующий ВМС Украины

Также Неижпапа рассказал об успехах авиационной разведки. По его словам, за год разведчики выполнили около 700 часов полетов, в ходе которых обнаружили около 400 целей противника. Именно их данные стали основой планирования боевых операций, подчеркнул командующий ВМС.

Другим достижением ВМС является вытеснение российских кораблей, включая носителей "калибров", с базы в оккупированном Севастополе.

Кроме того, действия ВМС значительно усложнили использование Россией ее главной военно-морской базы во временно оккупированном Крыму — Севастополь. Черноморский флот РФ вынужден был отвести большинство своих боевых кораблей, в том числе все носители ракет "Калибр", в Новороссийск. Наши защитники остановили свободное маневрирование российских кораблей в Азовском море, заставив их отойти к базам в Краснодарском крае.

Также военные смогли обеспечить функционирование морского коридора и стабильное движение судов, что позволило экспортировать миллионы тонн украинского зерна и усилить продовольственную безопасность в мире.

Определил соответствующие задачи на этот год. Одним из ключевых направлений является обеспечение качественной подготовки наших военнослужащих, важное условие для сохранения их жизней. Также приоритетной задачей остается поиск и уничтожение вражеских объектов. Наша цель — максимально ослабить боевой потенциал противника.

Сколько российских кораблей удалось уничтожить ВСУ

Как сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, общая цифра равна 28, с учетом уничтоженной подводной лодки "Ростов-на-Дону", которая была поражена в сухом доке.

Но, по словам спикера, важен фактор не только количественный, но и качественный.

Среди уничтоженных кораблей — три носителя крылатых ракет, подлодка и два новых корабля, новейших — "Аскольд" и "Циклон", это и фактически представители всех классов, начиная от флагмана, который был ракетным крейсером, и заканчивая ракетными катерами, предназначенными для опрокидывание небольшого количества десанта и патрулирования, такие как: "Раптор", "Серна", "Тунец", — перечислил Плетенчук.

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