Солдаты РФ размещают боевые вертолеты на Азовстали. Что происходит

Агенты движения "АТЕШ" узнали, что российские захватчики активно используют руины "Азовстали" для дислокации своей боевой авиации.

Что происходит на "Азовстале" в Мариуполе

Агенты движения "АТЕШ" сообщают, что оккупанты активно используют руины "Азовстали" для дислокации своей боевой авиации, - сообщает пресс-служба движения. Поделиться

По словам партизан, оттуда вражескую авиацию привлекают к боевым задачам.

В АТЕШ отмечают, что их агенты активно мониторят активность авиации армии РФ, а также размещение ее подразделений.

Что важно понимать, партизанам уже удалось обнаружить несколько частных домовладений, где расквартированы пилоты оккупантов.

Вся информация передана Силам обороны Украины. Противник будет изгнан из Мариуполя! - подчеркивает команда "АТЕШ". Поделиться

Россия готовит свою авиацию к новым ударам

Спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат официально подтвердил, что несмотря на значительные потери, авиация РФ начинает восстанавливать свою активность в украинском небе.

Ну и сейчас видим к утру уже несколько ударных групп Су-34 и Су-35, которые могут готовиться к нанесению ударов именно на восточном и северном направлениях, - подчеркнул спикер Командования Воздушных сил. Поделиться

Игнат также обратил внимание на то, что после уничтожения второго российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 их уже неделя нет в небе.