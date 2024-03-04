Солдаты РФ размещают боевые вертолеты на Азовстали. Что происходит
Категория
Украина
Дата публикации

Солдаты РФ размещают боевые вертолеты на Азовстали. Что происходит

вертолет РФ
Читати українською
Источник:  АТЕШ

Агенты движения "АТЕШ" узнали, что российские захватчики активно используют руины "Азовстали" для дислокации своей боевой авиации.

Что происходит на "Азовстале" в Мариуполе

Агенты движения "АТЕШ" сообщают, что оккупанты активно используют руины "Азовстали" для дислокации своей боевой авиации, - сообщает пресс-служба движения.

По словам партизан, оттуда вражескую авиацию привлекают к боевым задачам.

В АТЕШ отмечают, что их агенты активно мониторят активность авиации армии РФ, а также размещение ее подразделений.

Что важно понимать, партизанам уже удалось обнаружить несколько частных домовладений, где расквартированы пилоты оккупантов.

Вся информация передана Силам обороны Украины. Противник будет изгнан из Мариуполя! - подчеркивает команда "АТЕШ".

Россия готовит свою авиацию к новым ударам

Спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат официально подтвердил, что несмотря на значительные потери, авиация РФ начинает восстанавливать свою активность в украинском небе.

Ну и сейчас видим к утру уже несколько ударных групп Су-34 и Су-35, которые могут готовиться к нанесению ударов именно на восточном и северном направлениях, - подчеркнул спикер Командования Воздушных сил.

Игнат также обратил внимание на то, что после уничтожения второго российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 их уже неделя нет в небе.

Уже седьмой день, если не ошибаюсь, А-50 не появляется ни в Ростовской области, ни в акватории Азовского моря. Противник заявил, что будут восстанавливать находящиеся на хранении. Насколько этот процесс будет быстрым или долгим, сказать трудно.

Юрий Игнат

Юрий Игнат

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Британская разведка оценила последствия потери самолетов А-50 для РФ
Минобороны Британии
А-50
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В воздушных силах не исключают уничтожение еще двух самолетов армии РФ
Уничтоженный Су-34
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ уничтожили более тысячи солдат РФ, 16 танков и 1 самолет
Генштаб ВСУ
всу

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?