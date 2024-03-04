Солдаты РФ размещают боевые вертолеты на Азовстали. Что происходит

Агенты движения "АТЕШ" узнали, что российские захватчики активно используют руины "Азовстали" для дислокации своей боевой авиации.
Что происходит на "Азовстале" в Мариуполе
По словам партизан, оттуда вражескую авиацию привлекают к боевым задачам.
В АТЕШ отмечают, что их агенты активно мониторят активность авиации армии РФ, а также размещение ее подразделений.
Что важно понимать, партизанам уже удалось обнаружить несколько частных домовладений, где расквартированы пилоты оккупантов.
Россия готовит свою авиацию к новым ударам
Спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат официально подтвердил, что несмотря на значительные потери, авиация РФ начинает восстанавливать свою активность в украинском небе.
Игнат также обратил внимание на то, что после уничтожения второго российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 их уже неделя нет в небе.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-