Солдати РФ розміщують бойові вертольоти на Азовсталі. Що відбувається
Категорія
Україна
Дата публікації

Солдати РФ розміщують бойові вертольоти на Азовсталі. Що відбувається

вертоліт РФ
Джерело:  АТЕШ

Агенти руху "АТЕШ" дізналися про те, що російські загарбники активно використовують руїни "Азовсталі" для дислокації своєї бойової авіації.

Що відбувається на “Азовсталі” у Маріуполі

Агенти руху "АТЕШ" повідомляють, що окупанти активно використовують руїни "Азовсталі" для дислокації своєї бойової авіації, — повідомляє пресслужба руху.

За словами партизанів, звідти ворожу авіацію залучають до бойових завдань.

У “АТЕШ” наголошують, що їхні агенти активно моніторять активність авіації армії РФ, а також розміщення її підрозділів.

Що важливо розуміти, партизанам уже вдалося виявити декілька приватних домоволодінь, де розквартовані пілоти окупантів.

Усю інформацію передано Силам оборони України. Противника буде вигнано з Маріуполя! — наголошує команда “АТЕШ”.

Росія готує свою авіацію до нових ударів

Речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат офіційно підтвердив, що, попри значні втрати, авіація РФ починає відновлювати свою активність в українському небі.

Ну і зараз бачимо на ранок уже кілька ударних груп Су-34 і Су-35, які можуть готуватися до завдання ударів саме на східному та північному напрямках, — наголосив речник Командування Повітряних сил.

Ігнат також звернув увагу на те, що після збиття другого російського літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50, їх вже тиждень немає в небі.

Вже сьомий день, якщо не помиляюся, А-50 не з'являється ні в Ростовській області, ні в акваторії Азовського моря. Противник заявив, що будуть відновлювати ті, що на зберіганні знаходяться. Наскільки цей процес буде швидким чи довгим сказати важко.

Юрій Ігнат

Юрій Ігнат

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