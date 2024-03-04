Солдати РФ розміщують бойові вертольоти на Азовсталі. Що відбувається

Вже сьомий день, якщо не помиляюся, А-50 не з'являється ні в Ростовській області, ні в акваторії Азовського моря. Противник заявив, що будуть відновлювати ті, що на зберіганні знаходяться. Наскільки цей процес буде швидким чи довгим сказати важко.