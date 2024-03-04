Солдати РФ розміщують бойові вертольоти на Азовсталі. Що відбувається

Агенти руху "АТЕШ" дізналися про те, що російські загарбники активно використовують руїни "Азовсталі" для дислокації своєї бойової авіації.
Що відбувається на “Азовсталі” у Маріуполі
За словами партизанів, звідти ворожу авіацію залучають до бойових завдань.
У “АТЕШ” наголошують, що їхні агенти активно моніторять активність авіації армії РФ, а також розміщення її підрозділів.
Що важливо розуміти, партизанам уже вдалося виявити декілька приватних домоволодінь, де розквартовані пілоти окупантів.
Росія готує свою авіацію до нових ударів
Речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат офіційно підтвердив, що, попри значні втрати, авіація РФ починає відновлювати свою активність в українському небі.
Ігнат також звернув увагу на те, що після збиття другого російського літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50, їх вже тиждень немає в небі.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-