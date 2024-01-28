Солдаты РФ усиливают "дружеский огонь" в Херсонской области
Категория
Украина
Дата публикации

Солдаты РФ усиливают "дружеский огонь" в Херсонской области

армия РФ
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

На левобережье Херсонской области российские оккупанты устраивают бессистемные ротации. На этом фоне во вражеской армии появляется сумбур и все чаще фиксируются случаи "дружественного огня".

У армии РФ новые проблемы в Херсонской области

Об этом журналистам рассказала начальница Объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

Несмотря на это солдаты РФ продолжают оставаться на закрепленных позициях.

Представители СМИ поинтересовались, есть ли среди российских военных на левом берегу Херсонской области частные военные компании.

По словам Натальи Гуменюк, на этом участке фронта общая составляющая личного состава в оккупационных войсках очень смешанная.

Она официально подтвердила, что там проходит очень много ротаций. Однако большинство из них бессистемны, поэтому российские захватчики даже не успевают наладить внутреннее взаимодействие для того, чтобы избежать, например, "дружеского огня" или дружественного радиолокационного противостояния.

То есть они сами вредят друг другу, подразделения наносят урон в дроновом смысле. Поэтому мы видим определенный сумбур в оккупационном войске на том берегу (на левобережье Херсонской области – ред.). Но за счет количества и возможности подтягивать ресурсы, они остаются на тех позициях, на которых еще закрепились, – объяснила Наталья Гуменюк.

Потери армии РФ по состоянию на 28 января:

  • личного состава - около 382110 (+740) человек

  • танков - 6280 (+9) ед,

  • боевых бронированных машин - 11671 (+19) ед,

  • артиллерийских систем - 9097 (+12) ед,

  • РСЗО - 972 (+0) ед,

  • средства ПВО - 660 (+0) ед,

  • самолетов - 331 (+0) ед,

  • вертолетов - 324 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 7041 (+4),

  • крылатые ракеты - 1845 (+0),

  • корабли /катера - 23 (+0) ед,

  • подводные лодки - 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн - 12103 (+31) ед,

  • специальная техника - 1436 (+3)

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