Солдати РФ посилюють "дружній вогонь" на Херсонщині

На лівобережжі Херсонської області російські окупанти влаштовують безсистемні ротації. На цьому тлі у ворожій армії з'являється сумбур й дедалі частіше фіксуються випадки "дружнього вогню".

В армії РФ нові проблеми у Херсонській області

Про це журналістам розповіла начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

Попри це, солдати РФ продовжують залишатися на закріплених позиціях.

Представники ЗМІ поцікавилися, чи є серед російських військових на лівому березі Херсонської області приватні військові компанії.

За словами Наталії Гуменюк, на цій ділянці фронту загальна складова особового складу в окупаційних військах дуже мішана.

Вона офіційно підтвердила, що там відбувається дуже багато ротацій. Проте більшість з них безсистемні, тому російські загарбники навіть не встигають налагодити внутрішню взаємодію для того, щоб уникнути, до прикладу, "дружнього вогню" або дружнього радіолокаційного протистояння.

Тобто вони самі шкодять один одному, підрозділи завдають втрат у дроновому сенсі. Тому ми бачимо певний сумбур в окупаційному війську на тому березі (на лівобережжі Херсонської області — ред.). Але за рахунок кількості та можливості підтягувати ресурси, вони залишаються на тих позиціях, на яких досі ще закріпилися, — пояснила Наталія Гуменюк. Поширити

Втрати армії РФ станом на 28 січня