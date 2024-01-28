Солдати РФ посилюють "дружній вогонь" на Херсонщині

На лівобережжі Херсонської області російські окупанти влаштовують безсистемні ротації. На цьому тлі у ворожій армії з'являється сумбур й дедалі частіше фіксуються випадки "дружнього вогню".
В армії РФ нові проблеми у Херсонській області
Про це журналістам розповіла начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.
Попри це, солдати РФ продовжують залишатися на закріплених позиціях.
Представники ЗМІ поцікавилися, чи є серед російських військових на лівому березі Херсонської області приватні військові компанії.
За словами Наталії Гуменюк, на цій ділянці фронту загальна складова особового складу в окупаційних військах дуже мішана.
Вона офіційно підтвердила, що там відбувається дуже багато ротацій. Проте більшість з них безсистемні, тому російські загарбники навіть не встигають налагодити внутрішню взаємодію для того, щоб уникнути, до прикладу, "дружнього вогню" або дружнього радіолокаційного протистояння.
Втрати армії РФ станом на 28 січня
особового складу — близько 382110 (+740) осіб
танків — 6280 (+9) од,
бойових броньованих машин — 11671 (+19) од,
артилерійських систем — 9097 (+12) од,
РСЗВ — 972 (+0) од,
засоби ППО — 660 (+0) од,
літаків — 331 (+0) од,
гелікоптерів — 324 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 7041 (+4),
крилаті ракети — 1845 (+0),
кораблі /катери — 23 (+0) од,
підводні човни — 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 12103 (+31) од,
спеціальна техніка — 1436 (+3)
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