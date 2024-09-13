Ученые из Нидерландов предполагают, что несколько миллиардов лет назад Солнечная система могла пережить столкновение с другой звездой, что повлияло на дальнейшее ее формирование.

Что известно о последствиях вероятного столкновения Солнечной системы с другой звездой

Отмечается, что периферия Солнечной системы, начинающаяся за орбитой Нептуна, представляет собой хаотическое место.

Там находится множество разных космических объектов, среди которых карликовые планеты Плутон и Седна и тысячи меньших скалистых и ледяных тел.

Ученые обратили внимание не то, что у ряда таких объектов наблюдается довольно странное поведение, которое трудно объяснить.

Речь идет о слишком вытянутых или наклоненных орбитах. Некоторые из этих объектов имеют обратное вращение, двигаясь в противоположном направлении, чем большинство космических тел в Солнечной системе.

Сначала астрономы придерживались мнения, что такое аномальное поведение вызвано влиянием девятой большой планеты, которая по размерам близка Марсу, или даже преобладает его.

Астрономы из Нидерландов предполагают, что дело может быть в сближении Солнечной системы с другой звездой миллиарды лет назад.

Солнечная система

В частности, ученые провели около 3 тыс симуляций, пытаясь смоделировать последствия пролета звезд с разными массами через планете зимние диски разной ширины, проходя при этом на разных уровнях.

В результате они смогли воспроизвести удивительные орбиты, которые можно увидеть в современной Солнечной системе.

Лучше всего соответствует современной внешней Солнечной системе, которую мы обнаружили с помощью нашего моделирования, — это звезда, которая была немного легче нашего Солнца — примерно 0,8 массы Солнца. Эта звезда пролетела мимо нашего солнца на расстоянии около 16,5 млрд километров. Это примерно в 110 раз больше расстояния между Землей и Солнцем, чуть менее чем в четыре раза больше расстояния от внешней планеты Нептун, — объясняет соавтор исследования Амит Говинд. Поделиться

Ученые подчеркивают, что в космических масштабах это расстояние не кажется таким большим, ведь оно меньше расстояния зондов "Вояджер", в 136 раз превышающих расстояние Земля-Солнце.

Предыдущим ближайшим известным проходом была Звезда Шольца, пронесшаяся на высоте более 50 тыс. астрономических единиц.

Что известно о свидетельстве столкновения Солнечной системы с другой звездой

Однако пролет звезды на расстоянии 110 астрономических единиц должен оставить следы по себе.

Это не только могло создать наблюдаемые сегодня орбитальные странности, но и могло выбросить многие другие объекты из нашей Солнечной системы.

Некоторые из этих объектов могли быть захвачены планетами-гигантами как спутники. Это объясняет, почему внешние планеты нашей Солнечной системы имеют два разных типа спутников, отмечает соавтор исследования Саймон Портегис Цварт. Поделиться

Отмечается, что даже при отсутствии четких доказательств эта гипотеза позволяет ответить на несколько актуальных научных вопросов.

Перемещение звезд может объяснить странные орбиты у Нептуна, очевидное отсутствие девятой планеты и происхождение этих спутников газовых гигантов.

Ожидается, что ответ может прийти в ближайшие несколько лет, когда заработает обсерватория Веры С. Рубин.

Этот телескоп предназначен для обнаружения переходных объектов и способен обнаружить десятки тысяч новых малых тел во внешней части Солнечной системы.

Если он обнаружит, что многие также имеют эксцентричные или обратные орбиты, это может создать больше доказательств пролета звезды. Или он мог бы наконец-то найти Девятую планету.