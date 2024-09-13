Ученые из Нидерландов предполагают, что несколько миллиардов лет назад Солнечная система могла пережить столкновение с другой звездой, что повлияло на дальнейшее ее формирование.
Главные тезисы
- Солнечная система могла пережить столкновение с другой звездой, влияющее на формирование космических объектов.
- Аномальные орбиты Нептуна и происхождение спутников газовых гигантов могут быть результатом столкновения.
- Данные моделирования симуляций подтверждают гипотезу о пролете звезды и формировании аномалий в Солнечной системе.
- Обсерватория Веры С. Рубин имеет потенциал найти новые доказательства пролета звезды и идентификацию новых объектов на периферии системы.
- Дальнейшее исследование и ожидания относительно результатов работы обсерватории могут раскрыть новые факты о прошлом Солнечной системы и ее возможном столкновении с другой звездой.
Что известно о последствиях вероятного столкновения Солнечной системы с другой звездой
Отмечается, что периферия Солнечной системы, начинающаяся за орбитой Нептуна, представляет собой хаотическое место.
Там находится множество разных космических объектов, среди которых карликовые планеты Плутон и Седна и тысячи меньших скалистых и ледяных тел.
Ученые обратили внимание не то, что у ряда таких объектов наблюдается довольно странное поведение, которое трудно объяснить.
Речь идет о слишком вытянутых или наклоненных орбитах. Некоторые из этих объектов имеют обратное вращение, двигаясь в противоположном направлении, чем большинство космических тел в Солнечной системе.
Сначала астрономы придерживались мнения, что такое аномальное поведение вызвано влиянием девятой большой планеты, которая по размерам близка Марсу, или даже преобладает его.
Астрономы из Нидерландов предполагают, что дело может быть в сближении Солнечной системы с другой звездой миллиарды лет назад.
В частности, ученые провели около 3 тыс симуляций, пытаясь смоделировать последствия пролета звезд с разными массами через планете зимние диски разной ширины, проходя при этом на разных уровнях.
В результате они смогли воспроизвести удивительные орбиты, которые можно увидеть в современной Солнечной системе.
Ученые подчеркивают, что в космических масштабах это расстояние не кажется таким большим, ведь оно меньше расстояния зондов "Вояджер", в 136 раз превышающих расстояние Земля-Солнце.
Предыдущим ближайшим известным проходом была Звезда Шольца, пронесшаяся на высоте более 50 тыс. астрономических единиц.
Что известно о свидетельстве столкновения Солнечной системы с другой звездой
Однако пролет звезды на расстоянии 110 астрономических единиц должен оставить следы по себе.
Это не только могло создать наблюдаемые сегодня орбитальные странности, но и могло выбросить многие другие объекты из нашей Солнечной системы.
Отмечается, что даже при отсутствии четких доказательств эта гипотеза позволяет ответить на несколько актуальных научных вопросов.
Перемещение звезд может объяснить странные орбиты у Нептуна, очевидное отсутствие девятой планеты и происхождение этих спутников газовых гигантов.
Ожидается, что ответ может прийти в ближайшие несколько лет, когда заработает обсерватория Веры С. Рубин.
Этот телескоп предназначен для обнаружения переходных объектов и способен обнаружить десятки тысяч новых малых тел во внешней части Солнечной системы.
Если он обнаружит, что многие также имеют эксцентричные или обратные орбиты, это может создать больше доказательств пролета звезды. Или он мог бы наконец-то найти Девятую планету.
Больше по теме
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-