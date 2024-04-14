Впервые за пределами Солнечной системы была замечена радуга — фото

На экзопланете WASP-76 b заметили огромное световое шоу в радужных цветах, известное как гало. До сих пор это явление наблюдалось только в пределах нашей Солнечной системы.

Что известно об экзопланете WASP-76

Экзопланета WASP-76 b расположена на расстоянии примерно 637 световых лет от Земли.

Впервые она была обнаружена в 2013 году в рамках проекта Wide Angle Search for Planets (WASP).

Экзопланета WASP-76b (фото: ESA)

Экзопланета имеет массу около 90% массы Юпитера, но примерно вдвое шире. Она находится очень близко к своей звезде, вращаясь в 20 раз ближе, чем Меркурий вокруг Солнца. Поэтому вращение WASP-76 b вокруг своей звезды занимает всего 1,8 дня.

В 2020 году исследователи обнаружили, что одна сторона всегда обращена к родной звезде, равно как Луна обращена к Земле.

В результате освещенная сторона экзопланеты имеет температуру около 2400 градусов по Цельсию, в то время как ее темная сторона немного холоднее.

Исследователи считают, что из-за этой незначительной разницы температур такие металлы, как железо, могут испаряться на светлой стороне, а затем конденсироваться в дождь на темной стороне.

В новом исследовании ученые обнаружили "яркое пятно" света, поступающего от восточного края экзопланеты, вдоль границы, где встречаются постоянные день и ночь на планете.

Исследователи считают, что это яркое пятно может быть «гало». Это редкое визуальное явление, которое можно увидеть на Земле, обычно состоит из концентрических радужных колец, образующих гигантский круг.

Что такое гало

На Земле гало образуется, когда солнечный свет проникает через небольшие отверстия между молекулами воды в тучах или тумане, сгибая свет и разделяя его на отдельные длины волны.

Это похоже на то, как образуются радуги, за исключением того, что свет искривляется через дифракцию, когда свет изгибается вокруг помехи вместо преломления, или когда свет изгибается во время прохождения через разные среды.