Уперше за межами Сонячної системи було помічено веселку — фото

На екзопланеті WASP-76 b помітили величезне світлове шоу в веселкових кольорах, відоме як гало. Досі це явище спостерігалося тільки в межах нашої Сонячної системи.

Що відомо про екзопланету WASP-76

Екзопланета WASP-76 b розташована на відстані приблизно 637 світлових років від Землі.

Вперше вона була виявлена у 2013 році в рамках проекту Wide Angle Search for Planets (WASP).

Екзопланета WASP-76b (фото: ESA)

Екзопланета має масу близько 90% маси Юпітера, але приблизно вдвічі ширша. Вона знаходиться надзвичайно близько до своєї зірки, обертаючись у 20 разів ближче, ніж Меркурій навколо Сонця. Через це обертання WASP-76 b навколо своєї зірки займає всього 1,8 дня.

У 2020 році дослідники виявили, що одна сторона завжди повернена до рідної зірки, так само як Місяць звернений до Землі.

У результаті освітлена сторона екзопланети має температуру близько 2400 градусів за Цельсієм, тоді як її темна сторона трохи холодніша.

Дослідники вважають, що через цю незначну різницю температур такі метали, як залізо, можуть випаровуватися на світлому боці, а потім конденсуватися в дощ на темному боці.

У новому дослідженні науковці виявили «яскраву пляму» світла, що надходить від східного краю екзопланети, вздовж кордону, де зустрічаються постійні день і ніч на планеті.

Дослідники вважають, що ця яскрава пляма може бути «гало». Це рідкісне візуальне явище, яке можна побачити на Землі, зазвичай складається з концентричних райдужних кілець, які утворюють гігантське коло.

Що таке гало

На Землі гало утворюється, коли сонячне світло проникає крізь невеликі отвори між молекулами води в хмарах або тумані, згинаючи світло та розділяючи його на окремі довжини хвилі.

Це схоже на те, як утворюються веселки, за винятком того, що світло викривляється через дифракцію, коли світло згинається навколо перешкоди замість заломлення, або коли світло згинається під час проходження через різні середовища.