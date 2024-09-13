Науковці з Нідерландів припускають, що кілька мільярдів років тому Сонячна система могла пережити зіткнення з іншою зіркою, що вплинуло на подальше її формування.

Що відомо про наслідки ймовірного зіткнення Сонячної системи з іншою зіркою

Зазначається, що периферія Сонячної системи, яка починається за орбітою Нептуна являє собою хаотичне місце.

Там знаходиться велика кількість різних космічних об’єктів, серед яких карликові планети Плутон та Седна та тисячі менших скелястих та крижаних тіл.

Науковці звернули увагу не те, що у низки таких об’єктів спостерігається доволі дивна поведінка, яку важко пояснити.

Мова йде про занадто витягнуті або нахилені орбіти. Деякі з цих об’єктів мають зворотнє обертання, рухаючись у протилежному напрямку, а ніж більшість космічних тіл у Сонячній системі.

Спочатку астрономи дотримувались думки, що така аномальна поведінка спричинена впливом дев'ятої великої планети, яка за розмірами близька до Марсу, чи навіть переважає його.

Наразі астрономи з Нідерландів припускають, що справа може бути у зближенні Сонячної системи з іншою зіркою мільярди років тому.

Сонячна система

Зокрема, науковці провели близько 3 тис симуляцій, намагаючись змоделювати наслідки прольоту зірок із різними масами через планетезимальні диски різної ширини, проходячи при цьому на різних рівнях.

В результаті вони змогли відтворити дивні орбіти, які можна побачити в сучасній Сонячній системі.

Найкраще відповідає сучасній зовнішній Сонячній системі, яку ми виявили за допомогою нашого моделювання, — це зірка, яка була трохи легшою за наше Сонце — приблизно 0,8 маси Сонця. Ця зірка пролетіла повз наше сонце на відстані близько 16,5 млрд кілометрів. Це приблизно в 110 разів більше відстані між Землею та Сонцем, трохи менше ніж у чотири рази більше відстані від зовнішньої планети Нептун, — пояснює співавтор дослідження Аміт Говінд. Поширити

Науковці підкреслюють, що у космічних масштабах ця відстань не здається такою великою, адже вона менша за відстань зондів "Вояджер", які в 136 разів перевищують відстань Земля-Сонце.

Попереднім найближчим відомим проходом була Зірка Шольца, яка пронеслася на висоті понад 50 тис астрономічних одиниць.

Що відомо про свідчення зіткнення Сонячної системи з іншою зіркою

Однак проліт зірки на відстані 110 астрономічних одиниць мав би залишити сліди по собі.

Це не тільки могло створити орбітальні дивацтва, які спостерігаються сьогодні, а й могло викинути багато інших об'єктів з нашої Сонячної системи.

Деякі з цих об’єктів могли бути захоплені планетами-гігантами як супутники. Це пояснює, чому зовнішні планети нашої Сонячної системи мають два різних типи супутників, — зазначає співавтор дослідження Саймон Портегіс Цварт. Поширити

Зазначається, що навіть за відсутності чітких доказів, ця гіпотеза дозволяє відповісти на кілька актуальних наукових питань.

Переміщення зірок може пояснити дивні орбіти біля Нептуна, очевидну відсутність дев’ятої планети та походження цих супутників газових гігантів.

Очікується, що відповідь може надійти в найближчі кілька років, коли запрацює обсерваторія Віри С. Рубін.

Цей телескоп призначений для виявлення перехідних об’єктів і здатен знайти десятки тисяч нових малих тіл у зовнішній частині Сонячної системи.

Якщо він виявить, що багато з них також мають ексцентричні або зворотні орбіти, це може створити більше доказів прольоту зірки. Або він міг би нарешті знайти Дев’яту планету.