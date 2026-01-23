Состояние энергосистемы Украины ухудшилось — несколько объектов генерации срочно ремонтируют
Категория
Экономика
Дата публикации

Состояние энергосистемы Украины ухудшилось — несколько объектов генерации срочно ремонтируют

энергосистема
Читати українською
Источник:  Укрэнерго

Утром 23 января ситуация в энергосистеме существенно усложнилась. В большинстве регионов Украины вынужденно были применены аварийные отключения.

Главные тезисы

  • Массированные ракетно-дроновые атаки на украинские электростанции ухудшили состояние энергосистемы.
  • Несколько объектов генерации находятся в аварийном ремонте, что вызвало вынужденные отключения в большинстве регионов.

Укрэнерго предупреждает об ухудшении ситуации в энергосистеме Украины

Главная причина вынужденных отключений — это последствия массированных ракетно-дроновых атак на украинские электростанции и подстанции систем передачи и распределения электроэнергии. Энергосистема все еще приходит в себя от нанесенных ударов.

Сегодня утром ситуация усложнилась, потому что сразу несколько объектов генерации, к сожалению, вышли в аварийный ремонт.

Оборудование работает на пределе возможного. Из-за предыдущих повреждений и разрушений уцелевшие энергоблоки несут колоссальную перегрузку, чтобы обеспечить страну светом и требуют остановки для ремонта.

Для того чтобы сохранить баланс в энергосистеме и не допустить неконтролируемых обесточений, угрожающих долгосрочным выходом из строя высоковольтного оборудования, диспетчеры должны были прибегнуть к экстренным мерам и применить аварийные отключения.

Энергетики уже работают над восстановлением. Ремонтные бригады делают все возможное, чтобы поскорее вернуть генерирующие мощности в сеть.

Мы ожидаем, что в ближайшее время завершатся восстановительные работы на отдельных объектах, что позволит отменить аварийные ограничения и вернуться к плановым графикам почасовых отключений в большинстве регионов.

Просим с пониманием отнестись к ситуации. Пожалуйста, потребляйте сегодня электроэнергию максимально рационально, отметили в Укрэнерго.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
"Особенно сложная ситуация в Киеве". Зеленский провел специальный энергетический селектор
Владимир Зеленский
Зеленский
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Зимняя и энергетическая поддержка. Украина получит от Германии дополнительную помощь
Андрей Сибига
ФРГ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина пытается добиться энергетического перемирия с Россией
Энергетическое перемирие – новая цель Украины

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?