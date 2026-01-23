Состояние энергосистемы Украины ухудшилось — несколько объектов генерации срочно ремонтируют

Утром 23 января ситуация в энергосистеме существенно усложнилась. В большинстве регионов Украины вынужденно были применены аварийные отключения.
Укрэнерго предупреждает об ухудшении ситуации в энергосистеме Украины
Главная причина вынужденных отключений — это последствия массированных ракетно-дроновых атак на украинские электростанции и подстанции систем передачи и распределения электроэнергии. Энергосистема все еще приходит в себя от нанесенных ударов.
Сегодня утром ситуация усложнилась, потому что сразу несколько объектов генерации, к сожалению, вышли в аварийный ремонт.
Оборудование работает на пределе возможного. Из-за предыдущих повреждений и разрушений уцелевшие энергоблоки несут колоссальную перегрузку, чтобы обеспечить страну светом и требуют остановки для ремонта.
Энергетики уже работают над восстановлением. Ремонтные бригады делают все возможное, чтобы поскорее вернуть генерирующие мощности в сеть.
Мы ожидаем, что в ближайшее время завершатся восстановительные работы на отдельных объектах, что позволит отменить аварийные ограничения и вернуться к плановым графикам почасовых отключений в большинстве регионов.
Просим с пониманием отнестись к ситуации. Пожалуйста, потребляйте сегодня электроэнергию максимально рационально, отметили в Укрэнерго.
