Состояние энергосистемы Украины ухудшилось — несколько объектов генерации срочно ремонтируют

Утром 23 января ситуация в энергосистеме существенно усложнилась. В большинстве регионов Украины вынужденно были применены аварийные отключения.

Укрэнерго предупреждает об ухудшении ситуации в энергосистеме Украины

Главная причина вынужденных отключений — это последствия массированных ракетно-дроновых атак на украинские электростанции и подстанции систем передачи и распределения электроэнергии. Энергосистема все еще приходит в себя от нанесенных ударов.

Сегодня утром ситуация усложнилась, потому что сразу несколько объектов генерации, к сожалению, вышли в аварийный ремонт.

Оборудование работает на пределе возможного. Из-за предыдущих повреждений и разрушений уцелевшие энергоблоки несут колоссальную перегрузку, чтобы обеспечить страну светом и требуют остановки для ремонта.

Для того чтобы сохранить баланс в энергосистеме и не допустить неконтролируемых обесточений, угрожающих долгосрочным выходом из строя высоковольтного оборудования, диспетчеры должны были прибегнуть к экстренным мерам и применить аварийные отключения. Поделиться

Энергетики уже работают над восстановлением. Ремонтные бригады делают все возможное, чтобы поскорее вернуть генерирующие мощности в сеть.

Мы ожидаем, что в ближайшее время завершатся восстановительные работы на отдельных объектах, что позволит отменить аварийные ограничения и вернуться к плановым графикам почасовых отключений в большинстве регионов.

Просим с пониманием отнестись к ситуации. Пожалуйста, потребляйте сегодня электроэнергию максимально рационально, отметили в Укрэнерго.