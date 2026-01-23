Стан енергосистеми України погіршився — кілька об'єктів генерації терміново ремонтують
Категорія
Економіка
Дата публікації

Стан енергосистеми України погіршився — кілька об'єктів генерації терміново ремонтують

енергосистема
Джерело:  Укренерго

Вранці 23 січня ситуація в енергосистемі суттєво ускладнилася. У більшості регіонів України вимушено були застосовані аварійні відключення.

Головні тези:

  • Масовані ракетно-дронові атаки на українські електростанції призвели до погіршення стану енергосистеми України.
  • Кілька об'єктів генерації знаходяться у аварійному ремонті, що призвело до вимушених відключень електроенергії у більшості регіонів.

Укренерго попереджає про погіршення ситуації в енергосистемі України

Головна причина вимушених відключень — це наслідки масованих ракетно-дронових атак на українські електростанції та підстанції систем передачі і розподілу електроенергії. Енергосистема все ще оговтується від завданих ударів.

Сьогодні вранці ситуація ускладнилася, тому що одразу кілька об'єктів генерації, на жаль, вийшли в аварійний ремонт.

Обладнання працює на межі можливого. Через попередні пошкодження та руйнування — вцілілі енергоблоки несуть колосальне перевантаження, щоб забезпечити країну світлом і потребують зупинки для ремонту.

Для того щоб зберегти баланс в енергосистемі і не допустити неконтрольованих знеструмлень, що загрожують довгостроковим виходом із ладу високовольтного устаткування, диспетчери мусили вдатися до екстрених заходів і застосувати аварійні відключення.

Енергетики вже працюють над відновленням. Ремонтні бригади роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути генеруючі потужності в мережу.

Ми очікуємо, що найближчим часом завершаться відновлювальні роботи на окремих об'єктах, що дозволить скасувати аварійні обмеження та повернутися до планових графіків погодинних відключень у більшості регіонів.

Просимо із розумінням поставитись до ситуації. Будь ласка, споживайте сьогодні електроенергію максимально раціонально, зазначили в Укренерго.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
"Особливо складна ситуація в Києві". Зеленський провів спеціальний енергетичний селектор
Володимир Зеленський
Зеленський
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Зимова та енергетична підтримка. Україна отримає від Німеччини додаткову допомогу
Андрій Сибіга
Німеччина
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна намагається добитися енергетичного перемирʼя з Росією
Енергетичне перемирʼя - нова мета України

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?