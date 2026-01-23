Стан енергосистеми України погіршився — кілька об'єктів генерації терміново ремонтують

Вранці 23 січня ситуація в енергосистемі суттєво ускладнилася. У більшості регіонів України вимушено були застосовані аварійні відключення.

Укренерго попереджає про погіршення ситуації в енергосистемі України

Головна причина вимушених відключень — це наслідки масованих ракетно-дронових атак на українські електростанції та підстанції систем передачі і розподілу електроенергії. Енергосистема все ще оговтується від завданих ударів.

Сьогодні вранці ситуація ускладнилася, тому що одразу кілька об'єктів генерації, на жаль, вийшли в аварійний ремонт.

Обладнання працює на межі можливого. Через попередні пошкодження та руйнування — вцілілі енергоблоки несуть колосальне перевантаження, щоб забезпечити країну світлом і потребують зупинки для ремонту.

Для того щоб зберегти баланс в енергосистемі і не допустити неконтрольованих знеструмлень, що загрожують довгостроковим виходом із ладу високовольтного устаткування, диспетчери мусили вдатися до екстрених заходів і застосувати аварійні відключення. Поширити

Енергетики вже працюють над відновленням. Ремонтні бригади роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути генеруючі потужності в мережу.

Ми очікуємо, що найближчим часом завершаться відновлювальні роботи на окремих об'єктах, що дозволить скасувати аварійні обмеження та повернутися до планових графіків погодинних відключень у більшості регіонів.

Просимо із розумінням поставитись до ситуації. Будь ласка, споживайте сьогодні електроенергію максимально раціонально, зазначили в Укренерго.