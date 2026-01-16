Зимова та енергетична підтримка. Україна отримає від Німеччини додаткову допомогу
Категорія
Економіка
Дата публікації

Зимова та енергетична підтримка. Україна отримає від Німеччини додаткову допомогу

Андрій Сибіга
Німеччина

Німеччина виділяє Україні додатковий пакет у 60 млн євро для зимової та енергетичної підтримки. Гроші допоможуть покращити опалення та теплопостачання, особливо у прифронтових регіонах.

Головні тези:

  • Німеччина надає Україні додатковий пакет у 60 млн євро для зимової та енергетичної підтримки.
  • Ця допомога спрямована на покращення опалення та теплопостачання, особливо у прифронтових регіонах.
  • Міністр закордонних справ України високо оцінив допомогу від Німеччини і відзначив важливість цього кроку у забезпеченні захисту населення в умовах зимової холодної спеки.

Україна отримає від ФРН додаткову економічну допомогу

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Сибіга високо оцінив допомогу від Німеччини, яку оголосив його колега, голова МЗС Німеччини Йоганн Вадефул.

Я високо ціную додатковий пакет з 60 млн євро для зимової та енергетичної підтримки України, про який сьогодні оголосив мій друг і колега міністр Вадефул.

Андрій Сибіга

Андрій Сибіга

Міністр закордонних справ України

Ці кошти допоможуть покращити опалення та теплопостачання, особливо у прифронтових регіонах, аби населення почувалося захищеним навіть у складних зимових умовах.

Ми цінуємо непохитну солідарність Німеччини, яка у цей складний час підтримує наших людей та системи інфраструктури.

Нагадаємо, що на годині запитань до уряду міністр енергетики України Денис Шмигаль повідомив, що в Україні не залишилося жодної електростанції, яка б не постраждала від ударів російських окупантів — тисячі мегаватів генерації виведено з ладу.

