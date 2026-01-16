Зимняя и энергетическая поддержка. Украина получит от Германии дополнительную помощь

Германия выделяет Украине дополнительный пакет в 60 млн. евро для зимней и энергетической поддержки. Деньги помогут улучшить отопление и теплоснабжение, особенно в регионах прифронтовых.

Украина получит от ФРГ дополнительную экономическую помощь

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Сибига высоко оценил помощь от Германии, которую объявил его коллега, глава МИД Германии Иоганн Вадефул.

Я высоко ценю дополнительный пакет из 60 млн евро для зимней и энергетической поддержки Украины, о котором сегодня объявил мой друг и коллега министр Вадефул. Андрей Сибига Министр иностранных дел Украины

Эти средства помогут улучшить отопление и теплоснабжение, особенно в прифронтовых регионах, чтобы население чувствовало себя защищенным даже в сложных зимних условиях.

Мы ценим непреклонную солидарность Германии, которая в настоящее время поддерживает наших людей и системы инфраструктуры.

Напомним, что на часе вопросов к правительству министр энергетики Украины Денис Шмигаль сообщил, что в Украине не осталось ни одной электростанции, которая не пострадала бы от ударов российских оккупантов — тысячи мегаватт генерации выведены из строя.