Зимняя и энергетическая поддержка. Украина получит от Германии дополнительную помощь

Германия выделяет Украине дополнительный пакет в 60 млн. евро для зимней и энергетической поддержки. Деньги помогут улучшить отопление и теплоснабжение, особенно в регионах прифронтовых.
Главные тезисы
- Украина получит от Германии дополнительную помощь на сумму 60 млн. евро для улучшения зимней и энергетической поддержки.
- Этот пакет помощи будет направлен на улучшение отопления и теплоснабжения, особенно в регионах прифронтовых.
Украина получит от ФРГ дополнительную экономическую помощь
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
Сибига высоко оценил помощь от Германии, которую объявил его коллега, глава МИД Германии Иоганн Вадефул.
Эти средства помогут улучшить отопление и теплоснабжение, особенно в прифронтовых регионах, чтобы население чувствовало себя защищенным даже в сложных зимних условиях.
Мы ценим непреклонную солидарность Германии, которая в настоящее время поддерживает наших людей и системы инфраструктуры.
I highly appreciate Germany’s additional €60 million package for winter and energy support for Ukraine, announced today by my friend and colleague @AussenMinDE @JoWadephul.— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) January 16, 2026
This assistance will help keep our people warm and protected by strengthening heating and heat supply…
Напомним, что на часе вопросов к правительству министр энергетики Украины Денис Шмигаль сообщил, что в Украине не осталось ни одной электростанции, которая не пострадала бы от ударов российских оккупантов — тысячи мегаватт генерации выведены из строя.
