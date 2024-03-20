Сотни пророссийских ученых потеряют доступ к адронному коллайдеру

Российские ученые теряют влияние в Европе

Как удалось узнать журналистам, финальное решение приняла Европейская организация по ядерным исследованиям (CERN).

Что важно понимать, именно она является разработчиком Большого адронного коллайдера.

CERN прекратит сотрудничество с учеными, связанными с российсками организациями. Эту информацию подтвердил представитель организации Арно Марсолье.

Сейчас у нас менее 500 пользователей, все еще связанных с любой российской организацией, большинство из них не проживает в этом регионе [в Швейцарии]. Приостановка действия соглашения о сотрудничестве вступит в силу с 30 ноября этого года, — подчеркнул Арно Марсолье. Поделиться

По его словам, задачи, которые раньше выполняли эти ученые на Большом адронном коллайдере, будут выполнять другие люди.

Что также важно понимать, CERN больше не получает финансирование от страны-агрессорки РФ.

Что важно знать о Большом адронном коллайдере

Большой адронный коллайдер (Large Hadron Collider, LHC) — самый большой в мире ускоритель элементарных частиц.

Он находится вблизи Женевы (Швейцария) и был создан между 1998 и 2008 годами.

Кроме того, известно, что финансирование и разработку проекта осуществляют более 10 тысяч ученых и инженеров, представителей разных университетов и лабораторий из более чем 100 стран мира.