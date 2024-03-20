Сотні проросійських вчених втратять доступ до адронного колайдера

Розробник адронного колайдера вирішив остаточно розірвати контракти з 500 вченими, які мають зв'язки з країною-агресоркою Росією.

Російські науковці втрачають вплив у Європі

Як вдалося дізнатися журналістам, фінальне рішення ухвалила Європейська організація з ядерних досліджень (CERN).

Що важливо розуміти, саме вона є розробником Великого адронного колайдера.

CERN припинить співпрацю з ученими, пов'язаними з російськими організаціями. Цю інформацію підтвердив представник організації Арно Марсольє.

Наразі у нас менше ніж 500 користувачів, які все ще пов'язані з будь-якою російською організацією, більшість із них не проживає в цьому регіоні [у Швейцарії]. Призупинення дії угоди про співпрацю набуде чинності з 30 листопада цього року, — наголосив Арно Марсольє. Поширити

За його словами, завдання, які раніше виконували ці вчені на Великому адронному колайдері, будуть виконувати інші люди.

Що також важливо розуміти, CERN більше не отримує фінансування від країни-агресорки РФ.

Що важливо знати про Великий адронний колайдер

Вели́кий адронний колайдер (англ. Large Hadron Collider, LHC) — найбільший у світі прискорювач елементарних частинок.

Він знаходиться поблизу Женеви (Швейцарія) і був створений між 1998 і 2008 роками.

Окрім того, зазначається, що фінансування та розробку проєкту здійснюють понад 10 тисяч науковців та інженерів, представників різних університетів і лабораторій з понад 100 країн світу.