Шоу "Взвешенные и счастливые" возвращается — кто станет ведущим
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Шоу-бизнес
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Шоу "Взвешенные и счастливые" возвращается — кто станет ведущим

Что известно о возвращении "Взвешенных и счастливых"
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Источник:  СТБ

Телеканал СТБ официально заявил о возрождении известного проекта "Взвешенные и счастливые", в рамках которого участники изменяют свой образ жизни и избавляются от лишнего веса. Ведущим нового сезона стал украинский военный, ведущий и актер Даниэль Салем.

Главные тезисы

  • В сотрудничестве с Мариной Боржемской и другими экспертами, участники программы попытаются кардинально изменить свою жизнь.
  • Часть зрителей выразила возмущение выбором ведущего.

Что известно о возвращении "Взвешенных и счастливых"

Как сообщает пресс-служба канала, премьера нового сезона шоу состоится осенью этого года, однако точная дата пока не раскрывается.

Фото: instagram.com/stbua/

К звездной команде присоединится тренер Марина Боржемская, диетология Светлана Фус и сильнейший мужчина планеты — Алексей Новиков, установивший мировой рекорд в дедлифте, потянув 550 килограммов.

Фото: instagram.com/stbua/

Ведущим проекта стал телеведущий, ныне действующий военный Даниэль Салем. Он на собственном опыте знает, что без здоровья ты не сможешь в полной мере помогать своей стране и быть опорой для своих детей, — сказано в сообщении.

Фото: instagram.com/stbua/

Однако выбор ведущего не очень понравился поклонникам проекта. Они откровенно признаются, что не понимают, как действующий военный может сниматься в шоу:

  • Действует военный, аж смешно. Военные на фронте, и не могут к семьи приехать более чем на две недели, что шоу за две недели сняли? Не думаю.

  • Как это действующий военный на съемках проекта? Человек, постоянно на каких-то съемках не может быть действующим военным.

  • У меня вопрос, как может действующий военный быть ведущим, абсурд.

  • Все, навоевался?

Фото: скриншот

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