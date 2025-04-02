Шоу "Взвешенные и счастливые" возвращается — кто станет ведущим

Телеканал СТБ официально заявил о возрождении известного проекта "Взвешенные и счастливые", в рамках которого участники изменяют свой образ жизни и избавляются от лишнего веса. Ведущим нового сезона стал украинский военный, ведущий и актер Даниэль Салем.
Главные тезисы
- В сотрудничестве с Мариной Боржемской и другими экспертами, участники программы попытаются кардинально изменить свою жизнь.
- Часть зрителей выразила возмущение выбором ведущего.
Что известно о возвращении "Взвешенных и счастливых"
Как сообщает пресс-служба канала, премьера нового сезона шоу состоится осенью этого года, однако точная дата пока не раскрывается.
К звездной команде присоединится тренер Марина Боржемская, диетология Светлана Фус и сильнейший мужчина планеты — Алексей Новиков, установивший мировой рекорд в дедлифте, потянув 550 килограммов.
Однако выбор ведущего не очень понравился поклонникам проекта. Они откровенно признаются, что не понимают, как действующий военный может сниматься в шоу:
Действует военный, аж смешно. Военные на фронте, и не могут к семьи приехать более чем на две недели, что шоу за две недели сняли? Не думаю.
Как это действующий военный на съемках проекта? Человек, постоянно на каких-то съемках не может быть действующим военным.
У меня вопрос, как может действующий военный быть ведущим, абсурд.
Все, навоевался?
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