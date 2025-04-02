Шоу "Зважені та щасливі" повертається — хто стане ведучим
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

Шоу "Зважені та щасливі" повертається — хто стане ведучим

Що відомо про повернення “Зважених та щасливих”
Джерело:  СТБ

Телеканал СТБ офіційно заявив про відродження відомого проєкту "Зважені та щасливі", у межах якого учасники змінюють свій спосіб життя та позбуваються зайвої ваги. Ведучим нового сезону став український військовий, ведучий та актор Даніель Салем. 

Головні тези:

  • У співпраці з Мариною Боржемською та іншими експертами учасники програми спробують кардинально змінити своє життя.
  • Частина глядачів висловила обурення вибором ведучого, вважаючи недоцільним поєднання його служби в армії з участю у телешоу.

Що відомо про повернення “Зважених та щасливих”

Як повідомляє пресслужба каналу, прем'єра нового сезону шоу відбудеться восени цього року, однак точна дата поки не розкривається.

Фото: instagram.com/stbua/

До зіркової команди долучиться тренерка Марина Боржемська, дієтологиня Світлана Фус та найсильніший чоловік планети — Олексій Новіков, який встановив світовий рекорд у дедліфті, потягнувши 550 кілограмів.

Фото: instagram.com/stbua/

Ведучим проєкту став телеведучий, нині діючий військовий Даніель Салем. Він на власному досвіді знає, що без здоров'я ти не зможеш повною мірою допомагати своїй країні і бути опорою для своїх дітей, — йдеться в дописі.

Фото: instagram.com/stbua/

Однак вибір ведучого не надто сподобався шанувальникам проєкту. Вони відверто зізнаються, що не розуміють, як чинний військовий водночас може зніматися в шоу:

  • Чинний військовий, аж смішно. Військові на фронті, і не мають змоги до родин приїхати більш ніж на два тижні, що шоу за два тижні зняли? Не думаю.

  • Як це чинний військовий на зйомках проєкту? Людина, яка постійно на якихось зніманнях не може бути чинним військовим.

  • В мене питання, як може чинний військовий бути ведучим, абсурд.

  • Все, навоювався?

Фото: скриншот

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