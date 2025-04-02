Шоу "Зважені та щасливі" повертається — хто стане ведучим

Телеканал СТБ офіційно заявив про відродження відомого проєкту "Зважені та щасливі", у межах якого учасники змінюють свій спосіб життя та позбуваються зайвої ваги. Ведучим нового сезону став український військовий, ведучий та актор Даніель Салем.

Що відомо про повернення “Зважених та щасливих”

Як повідомляє пресслужба каналу, прем'єра нового сезону шоу відбудеться восени цього року, однак точна дата поки не розкривається.

Фото: instagram.com/stbua/

До зіркової команди долучиться тренерка Марина Боржемська, дієтологиня Світлана Фус та найсильніший чоловік планети — Олексій Новіков, який встановив світовий рекорд у дедліфті, потягнувши 550 кілограмів.

Фото: instagram.com/stbua/

Ведучим проєкту став телеведучий, нині діючий військовий Даніель Салем. Він на власному досвіді знає, що без здоров'я ти не зможеш повною мірою допомагати своїй країні і бути опорою для своїх дітей, — йдеться в дописі. Поширити

Фото: instagram.com/stbua/

Однак вибір ведучого не надто сподобався шанувальникам проєкту. Вони відверто зізнаються, що не розуміють, як чинний військовий водночас може зніматися в шоу:

Чинний військовий, аж смішно. Військові на фронті, і не мають змоги до родин приїхати більш ніж на два тижні, що шоу за два тижні зняли? Не думаю.

Як це чинний військовий на зйомках проєкту? Людина, яка постійно на якихось зніманнях не може бути чинним військовим.

В мене питання, як може чинний військовий бути ведучим, абсурд.

Все, навоювався?