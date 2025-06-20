Совместное производство оружия. Зеленский заявил о подготовке новых договоренностей с партнерами

В ходе очередной Ставки Главнокомандующего 20 июня рассматривались вопросы подготовки новых контрактов с партнерами по НАТО по производству вооружения.
Главные тезисы
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке новых договоренностей с партнерами по НАТО по совместному производству оружия.
- Планируется увеличение инвестиций в отечественное производство, включая технологии, дроны и снаряды в артиллерию.
- Обсуждались договоренности по поставке оружия, финансы и обязательства партнеров, при этом объем поддержки на текущий год является наибольшим за все годы войны.
Готовим новые договоренности с партнерами по производству оружия — Зеленский
Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский.
Зеленский отметил, что Украина готовит новые договоренности.
Также на Ставке был очень подробный доклад по фронту.
Отдельное внимание — Сумщине, действиям в приграничных. Я благодарен нашим подразделениям за стойкость. У россиян там были разные планы, намерения — безумные, как всегда. Сдерживаем и уничтожаем этих убийц, защищаем нашу Сумщину.
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