Совместное производство оружия. Зеленский заявил о подготовке новых договоренностей с партнерами
Категория
Украина
Дата публикации

Совместное производство оружия. Зеленский заявил о подготовке новых договоренностей с партнерами

Владимир Зеленский
Зеленский
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В ходе очередной Ставки Главнокомандующего 20 июня рассматривались вопросы подготовки новых контрактов с партнерами по НАТО по производству вооружения.

Главные тезисы

  • Президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке новых договоренностей с партнерами по НАТО по совместному производству оружия.
  • Планируется увеличение инвестиций в отечественное производство, включая технологии, дроны и снаряды в артиллерию.
  • Обсуждались договоренности по поставке оружия, финансы и обязательства партнеров, при этом объем поддержки на текущий год является наибольшим за все годы войны.

Готовим новые договоренности с партнерами по производству оружия — Зеленский

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

Также очень подробно обсудили все договоренности по поставке оружия: контракты, финансы, конкретные обязательства партнеров. Объем поддержки на этот год — самый большой за все годы полномасштабной войны. Поручил еще увеличивать работу с партнерами ради инвестиций в наше производство, в наше оружие. Мы готовим и новую платформу для подобных производств. Это долговременная, системная работа, и я хочу поблагодарить каждую страну, которая уже участвует.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Зеленский отметил, что Украина готовит новые договоренности.

Мы готовим новые договоренности на следующую неделю — мы вместе с партнерами по НАТО. Именно по инвестициям в производство. И это прежде всего технологии, это прежде всего дроны, снаряды в артиллерию. Отдельно работаем и по дронам-перехватчикам, которые должны увеличить защиту от «шахедов». Несколько наших отечественных предприятий — а соответственно видов дронов — дают результаты. Мы работаем с партнерами ради более ощутимого финансирования, и это, я уверен, будет. Объемы производства перехватчиков уже наращиваются.

Также на Ставке был очень подробный доклад по фронту.

Отдельное внимание — Сумщине, действиям в приграничных. Я благодарен нашим подразделениям за стойкость. У россиян там были разные планы, намерения — безумные, как всегда. Сдерживаем и уничтожаем этих убийц, защищаем нашу Сумщину.

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