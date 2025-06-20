Совместное производство оружия. Зеленский заявил о подготовке новых договоренностей с партнерами

Мы готовим новые договоренности на следующую неделю — мы вместе с партнерами по НАТО. Именно по инвестициям в производство. И это прежде всего технологии, это прежде всего дроны, снаряды в артиллерию. Отдельно работаем и по дронам-перехватчикам, которые должны увеличить защиту от «шахедов». Несколько наших отечественных предприятий — а соответственно видов дронов — дают результаты. Мы работаем с партнерами ради более ощутимого финансирования, и это, я уверен, будет. Объемы производства перехватчиков уже наращиваются.