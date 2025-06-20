Спільне виробництво зброї. Зеленський заявив про підготовку нових домовленостей з партнерами
Категорія
Україна
Дата публікації

Спільне виробництво зброї. Зеленський заявив про підготовку нових домовленостей з партнерами

Володимир Зеленський
Зеленський

Під час чергової Ставки Головнокомандувача 20 червня розглядалися питання підготовки нових контрактів з партнерами по НАТО щодо виробництва озброєння.

Головні тези:

  • Україна веде переговори про нові угоди з партнерами по НАТО щодо спільного виробництва зброї.
  • Президент Зеленський наголосив на важливості збільшення інвестицій у вітчизняне виробництво, зокрема у технології, дрони та снаряди до артилерії.

Готуємо нові домовленості з партнерами щодо виробництва зброї — Зеленський

Про це розповів Президент України Володимир Зеленський.

Також дуже детально обговорили всі домовленості щодо постачання зброї: контракти, фінанси, конкретні зобов’язання партнерів. Обсяг підтримки на цей рік — найбільший за всі роки повномасштабної війни. Доручив іще збільшувати роботу з партнерами заради інвестицій у наше виробництво, у нашу зброю. Ми готуємо й нову платформу для таких виробництв. Це довготривала, системна робота, і я хочу подякувати кожній країні, яка вже бере участь.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Зеленський зазначив, що Україна готує нові домовленості.

Ми готуємо нові домовленості на наступний тиждень — ми разом із партнерами по НАТО. Саме щодо інвестицій у виробництво. І це передусім технології, це передусім дрони, снаряди до артилерії. Окремо працюємо й щодо дронів-перехоплювачів, які мають збільшити захист від «шахедів». Кілька наших вітчизняних підприємств — а відповідно, видів дронів — дають результати. Ми працюємо з партнерами заради більш відчутного фінансування, і це, я впевнений, буде. Обсяги виробництва перехоплювачів уже нарощуються.

Також на Ставці була дуже детальна доповідь по фронту.

Окрема увага — Сумщині, діям у прикордонні. Я вдячний нашим підрозділам за стійкість. У росіян там були різні плани, наміри — абсолютно божевільні, як завжди. Стримуємо та знищуємо цих убивць, захищаємо нашу Сумщину.

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