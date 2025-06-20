Спільне виробництво зброї. Зеленський заявив про підготовку нових домовленостей з партнерами

Ми готуємо нові домовленості на наступний тиждень — ми разом із партнерами по НАТО. Саме щодо інвестицій у виробництво. І це передусім технології, це передусім дрони, снаряди до артилерії. Окремо працюємо й щодо дронів-перехоплювачів, які мають збільшити захист від «шахедів». Кілька наших вітчизняних підприємств — а відповідно, видів дронів — дають результати. Ми працюємо з партнерами заради більш відчутного фінансування, і це, я впевнений, буде. Обсяги виробництва перехоплювачів уже нарощуються.