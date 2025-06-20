Спільне виробництво зброї. Зеленський заявив про підготовку нових домовленостей з партнерами

Під час чергової Ставки Головнокомандувача 20 червня розглядалися питання підготовки нових контрактів з партнерами по НАТО щодо виробництва озброєння.
Головні тези:
- Україна веде переговори про нові угоди з партнерами по НАТО щодо спільного виробництва зброї.
- Президент Зеленський наголосив на важливості збільшення інвестицій у вітчизняне виробництво, зокрема у технології, дрони та снаряди до артилерії.
Готуємо нові домовленості з партнерами щодо виробництва зброї — Зеленський
Про це розповів Президент України Володимир Зеленський.
Зеленський зазначив, що Україна готує нові домовленості.
Також на Ставці була дуже детальна доповідь по фронту.
Окрема увага — Сумщині, діям у прикордонні. Я вдячний нашим підрозділам за стійкість. У росіян там були різні плани, наміри — абсолютно божевільні, як завжди. Стримуємо та знищуємо цих убивць, захищаємо нашу Сумщину.
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