Создатель сериала "Секс и город" сообщил неожиданную новость

Третий сезон сериала "И просто так" станет финальным для всей телевизионной франшизы "Секс и город". Таким неожиданным и грустным известием поделился сценарист и режиссер Майкл Патрик Кинг.

Сериал "Секс и город" завершается

И просто так… непрерывный рассказ вселенной "Секс в большом городе" подходит к концу, — подчеркнул Патрик Кинг. Поделиться

По словам сценариста, во время написания финального эпизода третьего сезона он четко осознал, что именно это удачный момент для завершения истории.

Кинг также подтвердил, что совместно с исполнительницей главной роли Сарой Джессикой Паркер, а также руководством HBO он решил расширить финальный сезон с 10 до 12 серий.

Главная цель — завершить проект двухсерийным финалом.

A statement from our showrunner, writer and director Michael Patrick King. pic.twitter.com/MnQeHbSl8W — And Just Like That... (@AndJustLikeThat) August 1, 2025

Что важно понимать, сериал "И просто так" стартовал четыре года назад.

Он стал долгожданным продолжение легендарного "Секс и город", который транслировался на HBO в 1998-2004 годах и стал основой для двух полнометражных фильмов.