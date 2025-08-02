Создатель сериала "Секс и город" сообщил неожиданную новость
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации

Создатель сериала "Секс и город" сообщил неожиданную новость

Сериал "Секс и город" завершается
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Источник:  online.ua

Третий сезон сериала "И просто так" станет финальным для всей телевизионной франшизы "Секс и город". Таким неожиданным и грустным известием поделился сценарист и режиссер Майкл Патрик Кинг.

Главные тезисы

  • Финальный сезон будет расширен до 12 серий.
  • Решение о завершении франшизы совместно приняли Майкл Патрик Кинг, Сара Джессика Паркер и руководство HBO.

Сериал "Секс и город" завершается

И просто так… непрерывный рассказ вселенной "Секс в большом городе" подходит к концу, — подчеркнул Патрик Кинг.

По словам сценариста, во время написания финального эпизода третьего сезона он четко осознал, что именно это удачный момент для завершения истории.

Кинг также подтвердил, что совместно с исполнительницей главной роли Сарой Джессикой Паркер, а также руководством HBO он решил расширить финальный сезон с 10 до 12 серий.

Главная цель — завершить проект двухсерийным финалом.

Что важно понимать, сериал "И просто так" стартовал четыре года назад.

Он стал долгожданным продолжение легендарного "Секс и город", который транслировался на HBO в 1998-2004 годах и стал основой для двух полнометражных фильмов.

В новом сериале снова собрались три из четырех основных актрис — Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис. Ким Кетролл, игравшая Саманту Джонс, в основной состав не вернулась.

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