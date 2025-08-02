Создатель сериала "Секс и город" сообщил неожиданную новость

Третий сезон сериала "И просто так" станет финальным для всей телевизионной франшизы "Секс и город". Таким неожиданным и грустным известием поделился сценарист и режиссер Майкл Патрик Кинг.
Главные тезисы
- Финальный сезон будет расширен до 12 серий.
- Решение о завершении франшизы совместно приняли Майкл Патрик Кинг, Сара Джессика Паркер и руководство HBO.
Сериал "Секс и город" завершается
По словам сценариста, во время написания финального эпизода третьего сезона он четко осознал, что именно это удачный момент для завершения истории.
Кинг также подтвердил, что совместно с исполнительницей главной роли Сарой Джессикой Паркер, а также руководством HBO он решил расширить финальный сезон с 10 до 12 серий.
Главная цель — завершить проект двухсерийным финалом.
Что важно понимать, сериал "И просто так" стартовал четыре года назад.
Он стал долгожданным продолжение легендарного "Секс и город", который транслировался на HBO в 1998-2004 годах и стал основой для двух полнометражных фильмов.
Больше по теме
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-