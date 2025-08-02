Творець серіалу "Секс і місто" повідомив несподівану новину

Третій сезон серіалу "І просто так" стане фінальним для всієї телевізійної франшизи "Секс і місто". Такою неочікуваною та сумною звісткою поділився сценарист і режисер Майкл Патрік Кінг.
Головні тези:
- Фінальний сезон буде розширений до 12 серій.
- Рішення про завершення франшизи спільно ухвалили Майкл Патрік Кінг, Сара Джесіка Паркер та керівництво HBO.
Серіал "Секс і місто" врешті завершується
За словами сценариста, під час написання фінального епізоду третього сезону він чітко усвідомив, що саме це — вдалий момент для завершення історії.
Кінг також підтвердив, що спільно з виконавицею головної ролі Сарою Джесікою Паркер, а також керівництвом HBO, він вирішив розширити фінальний сезон із 10 до 12 серій.
Головна мета — завершити проєкт двосерійним фіналом.
Що важливо розуміти, серіал "І просто так" стартував 4 роки тому.
Він став довгоочікуваним продовження легендарного "Секс і місто", що транслювався на HBO у 1998–2004 роках і породив два повнометражні фільми.
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