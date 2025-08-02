Творець серіалу "Секс і місто" повідомив несподівану новину

Третій сезон серіалу "І просто так" стане фінальним для всієї телевізійної франшизи "Секс і місто". Такою неочікуваною та сумною звісткою поділився сценарист і режисер Майкл Патрік Кінг.

Серіал "Секс і місто" врешті завершується

І просто так… безперервна розповідь всесвіту "Секс у великому місті" добігає кінця, — наголосив Патрік Кінг. Поширити

За словами сценариста, під час написання фінального епізоду третього сезону він чітко усвідомив, що саме це — вдалий момент для завершення історії.

Кінг також підтвердив, що спільно з виконавицею головної ролі Сарою Джесікою Паркер, а також керівництвом HBO, він вирішив розширити фінальний сезон із 10 до 12 серій.

Головна мета — завершити проєкт двосерійним фіналом.

A statement from our showrunner, writer and director Michael Patrick King. pic.twitter.com/MnQeHbSl8W — And Just Like That... (@AndJustLikeThat) August 1, 2025

Що важливо розуміти, серіал "І просто так" стартував 4 роки тому.

Він став довгоочікуваним продовження легендарного "Секс і місто", що транслювався на HBO у 1998–2004 роках і породив два повнометражні фільми.