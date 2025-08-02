Творець серіалу "Секс і місто" повідомив несподівану новину
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

Творець серіалу "Секс і місто" повідомив несподівану новину

Серіал "Секс і місто" врешті завершується
Джерело:  online.ua

Третій сезон серіалу "І просто так" стане фінальним для всієї телевізійної франшизи "Секс і місто". Такою неочікуваною та сумною звісткою поділився сценарист і режисер Майкл Патрік Кінг. 

Головні тези:

  • Фінальний сезон буде розширений до 12 серій.
  • Рішення про завершення франшизи спільно ухвалили Майкл Патрік Кінг, Сара Джесіка Паркер та керівництво HBO.

Серіал "Секс і місто" врешті завершується

І просто так… безперервна розповідь всесвіту "Секс у великому місті" добігає кінця, — наголосив Патрік Кінг.

За словами сценариста, під час написання фінального епізоду третього сезону він чітко усвідомив, що саме це — вдалий момент для завершення історії.

Кінг також підтвердив, що спільно з виконавицею головної ролі Сарою Джесікою Паркер, а також керівництвом HBO, він вирішив розширити фінальний сезон із 10 до 12 серій.

Головна мета — завершити проєкт двосерійним фіналом.

Що важливо розуміти, серіал "І просто так" стартував 4 роки тому.

Він став довгоочікуваним продовження легендарного "Секс і місто", що транслювався на HBO у 1998–2004 роках і породив два повнометражні фільми.

У новому серіалі знову зібралися три з чотирьох основних акторок — Сара Джесіка Паркер, Синтія Ніксон і Крістін Девіс. Кім Кетролл, яка грала Саманту Джонс, до основного складу не повернулася.

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