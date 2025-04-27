Создатель "Звездных войн" раскрыл главный феномен Йоды
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Создатель "Звездных войн" раскрыл главный феномен Йоды

Ключевой секрет узнаваемости Йоды
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Источник:  УНИАН

Йода — вымышленный персонаж вселенной «Звездных войн», Гранд-мастер Ордена джедаев, один из самых сильных и мудрых джедаев своего времени. Создатель франшизы Джордж Лукас поделился своим мнением по поводу того, почему именно этот персонаж смог стать действительно культовым.

Главные тезисы

  • Необычная манера общения Йоды была придумана не просто так.
  • Лукас объяснил, на кого был рассчитан этот трюк.

Ключевой секрет узнаваемости Йоды

Ни для кого не секрет, что речь идет об уникальном стиле речи Гранд-мастера Ордена джедаев.

По словам Джорджа Лукаса, необычная манера общения персонажа была сознательно создана, чтобы привлечь внимание зрителей.

Об этом создатель "Звездных войн" рассказал на 16-м фестивале, посвященном франшизе — во время показа "Империя наносит ответный удар".

Если бы он говорил на обычном английском, люди бы не слушали. Но если он говорит с акцентом или его трудно понять, зрители начинают сосредотачиваться на том, что он говорит, — раскрыл замысел Лукас.

Он также признался, что такой трюк был очень важен для привлечения подростковой аудитории.

Он был своего рода философом фильма. Нужно было придумать способ, чтобы люди начали слушать его, особенно 12-летние, — объяснил Лукас.

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