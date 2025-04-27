Создатель "Звездных войн" раскрыл главный феномен Йоды

Йода — вымышленный персонаж вселенной «Звездных войн», Гранд-мастер Ордена джедаев, один из самых сильных и мудрых джедаев своего времени. Создатель франшизы Джордж Лукас поделился своим мнением по поводу того, почему именно этот персонаж смог стать действительно культовым.

Ключевой секрет узнаваемости Йоды

Ни для кого не секрет, что речь идет об уникальном стиле речи Гранд-мастера Ордена джедаев.

По словам Джорджа Лукаса, необычная манера общения персонажа была сознательно создана, чтобы привлечь внимание зрителей.

Об этом создатель "Звездных войн" рассказал на 16-м фестивале, посвященном франшизе — во время показа "Империя наносит ответный удар".

Если бы он говорил на обычном английском, люди бы не слушали. Но если он говорит с акцентом или его трудно понять, зрители начинают сосредотачиваться на том, что он говорит, — раскрыл замысел Лукас. Поделиться

Он также признался, что такой трюк был очень важен для привлечения подростковой аудитории.