Творець "Зоряних війн" розкрив головний феномен Йоди
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Творець "Зоряних війн" розкрив головний феномен Йоди

Йода
Джерело:  УНІАН

Йода — вигаданий персонаж всесвіту “Зоряних війн”, Гранд-майстер Ордену джедаїв, один із найсильніших та наймудріших джедаїв свого часу. Творець франшизи Джордж Лукас поділився своєю думкою щодо того, чому саме цей персонаж зміг стати справді культовим.

Головні тези:

  • Незвична манера спілкування Йоди була вигадана не просто так.
  • Лукас пояснив, на кого був розрахований цей трюк.

Ключовий секрет впізнаваності Йоди

Ні для кого не секрет, що йдеться про унікальний стиль мовлення Гранд-майстера Ордену джедаїв.

За словами Джорджа Лукаса, незвична манера спілкування персонажа була свідомо створена, щоб привернути увагу глядачів.

Про це творець “Зоряних війн” розповів на 16-му фестивалі, присвяченому франшизі — під час показу "Імперії завдає удару у відповідь".

Якби він говорив звичайною англійською, люди б не слухали. Але якщо він говорить з акцентом або його важко зрозуміти, глядачі починають зосереджуватися на тому, що він говорить, — розкрив замисел Лукас.

Він також зізнався, що такий трюк був вкрай важливий для залучення підліткової аудиторії.

Він був свого роду філософом фільму. Потрібно було придумати спосіб, щоб люди почали слухати його, особливо 12-річні, — пояснив Лукас.

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