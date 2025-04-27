Творець "Зоряних війн" розкрив головний феномен Йоди

Йода — вигаданий персонаж всесвіту “Зоряних війн”, Гранд-майстер Ордену джедаїв, один із найсильніших та наймудріших джедаїв свого часу. Творець франшизи Джордж Лукас поділився своєю думкою щодо того, чому саме цей персонаж зміг стати справді культовим.

Ключовий секрет впізнаваності Йоди

Ні для кого не секрет, що йдеться про унікальний стиль мовлення Гранд-майстера Ордену джедаїв.

За словами Джорджа Лукаса, незвична манера спілкування персонажа була свідомо створена, щоб привернути увагу глядачів.

Про це творець “Зоряних війн” розповів на 16-му фестивалі, присвяченому франшизі — під час показу "Імперії завдає удару у відповідь".

Якби він говорив звичайною англійською, люди б не слухали. Але якщо він говорить з акцентом або його важко зрозуміти, глядачі починають зосереджуватися на тому, що він говорить, — розкрив замисел Лукас. Поширити

Він також зізнався, що такий трюк був вкрай важливий для залучення підліткової аудиторії.